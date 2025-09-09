Dalla tracolla al ritorno del bumper, tutti i nuovi accessori per iPhone 17/Pro e Air

Nuovi iPhone, nuovi accessori. Con due novità più curiose delle altre: il bumper per l’Air, e la tracolla per tutti.

La tracolla

Partiamo dalla tracolla, che vi avevamo mostrato poche ore fa attraverso l’ultimo degli avvistamenti: è fatta per agganciarsi ad alcune delle custodie di Apple (c’è comunque da credere che i produttori di terze parti ne amplino le compatibilità con le proprie nei giorni a seguire) e come altre che abbiamo avuto modo di vedere indossare negli anni da altri telefoni, nasce per permettere di portare il telefono in spalla senza necessariamente metterlo dentro una borsetta.

Il vantaggio è presto detto: un telefono sempre pronto per essere preso in mano e scattare al volo una fotografia senza perdere tempo a frugare nelle tasche o ad aprire la zip di uno zaino.

Ha una finitura liscia – realizzata “a trama fitta composto da filati di PET 100% riciclato“, dice Apple – e presenta un meccanismo di scorrimento in acciaio inox con magneti integrati che permettono di regolarne facilmente la lunghezza, da un minimo di 108 cm a un massimo di 208 cm.

In Italia costa 69 €, disponibile dall’11 settembre, e per questo primo lancio arriva in 10 tonalità: arancione, giallo neon, blu chiaro, blu, viola, terra di siena, sahara, verde, grigio chiaro e nero.

Il bumper

Quello del bumper è invece un grande ritorno (anche questo correttamente anticipato, ahimè). All’epoca di iPhone 4 (2011), Apple fu praticamente costretta a produrlo e finanche regalarlo per mettere a tacere le polemiche sull’antennagate, quella fastidiosa perdita di segnale che si verificava quando si teneva in mano il telefono a causa di una imprecisa distribuzione delle antenne.

Con iPhone Air invece si tratta semplicemente di offrire una soluzione minimalista che non vada ad intaccare troppo il design ultrasottile del nuovo telefono, pur consentendo una buona protezione delle cornici oltre che la possibilità di agganciarvi la nuova tracolla (vedi sopra).

È realizzato in policarbonato rinforzato e non inficia il funzionamento del Controllo fotocamera, quel pulsante che riconosce i movimenti del dito come la pressione o lo scorrimento.

Costa 45 € ed è proposta in quattro colorazioni – Blu chiaro, Sahara, Grigio chiaro, Nero – che si abbinano perfettamente coi quattro nuovi colori di iPhone Air.

Gli altri accessori

Per iPhone Air c’è anche la più tradizionale custodia MagSafe trasparente (59 €), caratterizzata da un pannello posteriore spesso 0,9 mm con struttura rinforzata in policarbonato e interni satinati.

Gli iPhone 17 invece possono essere protetti dalla custodia MagSafe in silicone (59 €) disponibile in 5 varianti di colore – Giallo neon, Blu salmastro, Viola nebbia, Muschio chiaro, Nero; mentre per iPhone 17 Pro c’è la cover MagSafe in tessuto TechWoven (69 €) acquistabile nei colori Terra di Siena, Verde, Nero, Blu oppure Viola.