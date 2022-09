Apple Watch Ultra su Amazon possibile ancora averlo subito

Se state cercando un rivenditore on line dove acquistare Apple Watch Ultra e averlo subito dirigetevi su Amazon. Mentre, infatti, su Apple Store tutti i modelli ben che vada sono in spedizione a metà o fine ottobre, su Amazon l’Apple Watch Ultra sarà spedito al primo giorno di disponibilità, il 23 settembre.

Visto che Apple Watch Ultra è disponibile in un singolo modello e una singola taglia a decidere la disponibilità sono i bracciali con cui lo si può ancora comprare in spedizione rapida su Amazon. Se avete dubbi sui bracciali Apple Watch Ultra (ma utili anche per altri modelli di Apple Watch) leggete il nostro articolo dedicato ad essi.

Diciamo subito che al momento in cui scriviamo mancano del tutto i Trail Loop. Ma questo apparentemente non è un problema solo di Amazon. Apple Store consegna gli Apple Watch Ultra con questo bracciale non prima del 7 novembre. Lo stesso bracciale quando acquistato singolarmente ha tempi di consegna fino a dieci settimane, inizio novembre appunto.

Su Amazon mancano anche le misure medie e large di Alpine Loop. Al momento spedito il giorno 23 settembre avete solo il bracciale in misura small ovvero per polsi tra 13 e 16 centimetri.

È possibile invece avere il bracciale Ocean giallo.

Per acquistare Apple Watch Ultra su Amazon, cliccate qui e scegliete il vostro modello. Oppure scorrete sotto per vedere la disponibilità in tempo reale. È accaduto in passato che Amazon aggiungesse nuove versioni nel corso della giornata e potrebbe accadere anche in questa occasione.

Vi ricordiamo che Apple Watch Ultra può essere acquistato secondo la solita formula a rate senza interessi che ha reso popolare il grande rivenditore on line tra chi vuole distribuire il costo di un prodotto in pagamenti più piccoli.

