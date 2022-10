Da HP il portatile perfetto funziona con macOS

Sarà perché un tempo nel settore della grafica i Mac regnavano incontrastati, o semplicemente perché il design di macchine e software Apple piace di più agli addetti ai lavori, sta di fatto che ogni tanto Mac e altri prodotti Apple fanno capolino anche dove non dovrebbero mai apparire, vale a dire nelle pubblicità dei computer PC Windows: l’ultimo episodio in ordine di tempo arriva da HP che reclamizza il suo portatile PC perfetto di ultima generazione, peccato però che sul monitor acceso risulta perfettamente visibile una schermata di macOS in azione.

La pubblicità HP del portatile perfetto con macOS è stata avvistata sui social, più precisamente nell’ultima campagna su Reddit del costruttore in USA, come segnalato da MacRumors. Il testo dell’annuncio, che riportiamo tradotto, punta sul lavoro in mobilità «Per i nomadi digitali e per chi lavora da qualsiasi luogo tranne che a casa (sì, ti vediamo), HP ha laptop perfetti per qualsiasi luogo da cui lavori».

Il design della macchina e il logo HP visibile sotto al display non lasciano dubbi: il portatile perfetto è un computer del marchio. Osservando meglio però spicca il logo Apple nell’angolo in alto a sinistra nella barra dei menu. La schermata è stata presa chiaramente da un Mac mentre era in esecuzione il browser Google Chrome, impiegato per consultare una casella di posta Gmail.

Per gli utenti PC che bramano un Mac, la comunità hackintosh è sempre impegnata nel cercare di installare macOS su hardware di marchi non Apple, ma l’operazione è tutt’altro che completamente funzionale, oltre a violare le licenze. Ma questo sembrava più fattibile fino a quando i Mac usavano processori Intel: ora che c’è Apple Silicon improvvisamente i Mac sembrano più desiderabili, sempre per il design, ma ora anche per potenzia di calcolo e lunghissima autonomia.

Tutte le ultimi notizie sui Mac sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.