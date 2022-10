The Sims 4 disponibile gratis per macOS

Otto anni dopo il rilascio di The Sims 4 per Mac, questo gioco è ora disponibile gratuitamete per tutti.

Electronic Arts ha deciso di cambiare completamente il modello di business del gioco The Sims: dal 18 ottobre, The Sims 4 può essere scaricato gratuitamente su tutte le piattaforme, compresa la versione macOS, permettendo ad ancora più giocatori di avvicinarsi al titolo.

Il gioco è disponibile gratis su Mac e PC tramite l’app EA, Origin o Steam, e gratuita è anche la versione console per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Si tratta del gioco base, presentato nel 2014; lo sviluppatore offrirà il Desert Luxe Kit in regalo (con arredi per interni ed esterni, ispirati al paesaggio naturale del deserto del Sud-Ovest), mentre altri pacchetti, stuff pack ed espansioni saranno disponibili a pagamento.

Essendo un gioco non recentissimo la maggiorparte di tutti i Mac moderni è in grado di eseguirlo. I requisiti minimi per Mac, indicati dallo sviluppatore, sono:

– Mac con OS X 10.11 El Capitan o seguenti con supporto a tecnologia Metal

– CPU Intel Core 2 Duo 2.4GHz o seguenti

– Almeno 4GB di memoria RAM

– 15GB di spazio libero su disco

– Scheda video NVIDIA GeForce GTX 680, AMD Radeon RX 560 o superiore

Gli sviluppatori hanno fatto capire di essere impegnati nell’incrementare le possibilità offerte dal gioco, sviluppando pacchetti e kit del tutto nuovi. Gli abbonati a EA Play Pro e EA Play avranno diritto a versioni comprensive di espansioni.