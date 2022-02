Da Juice HomePod mini è disponibile, sconti sui prodotti Apple

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice è disponibile HomePod, il piccolo e potente altoparlante smart di Apple con assistente vocale Siri integrato. Juice come sempre offre diverse promozioni su praticamente tutti i prodotti Apple, inclusi iPhone, AirPods, iPad e Mac.

HomePod mini è lo speaker perfetto da abbinare a iPhone: è possibile installarne uno in ogni stanza per creare un sistema audio diffuso in tutta la casa. Con i comandi vocali di Siri è possibile gestire attività e impegni, riprodurre musica e podcast, oltre che controllare i dispositivi della casa smart e molto altro ancora.

Tra le promozioni Juice troviamo iPhone 12 e iPhone 12 mini a partire da solamente 639 euro, invece del prezzo di listino di 719 euro: chi lo desidera può pagare in 10 rate più piccole da 63,90 euro senza costi né interessi. In offerta anche iPhone 12 Pro 512 GB argento a 1.299 euro invece del prezzo originale di listino di 1.419 euro, oppure in 20 rate da 54,13 euro con la formula JuiceEvolution.

In offerta anche AirPods di terza generazione a 189 euro, invece di 199 euro. Lo sconto aumenta per le super cuffie Apple AirPods Max proposte a 579 euro invece del prezzo di listino di 629 euro. Anche in questo caso è possibile acquistarle pagando a rate di 57,90 euro per 10 mesi, sempre senza costi né interessi.

In sconto iPad mini di penultima generazione: si parte dal modello Wi-Fi da 64 GB a 349 euro invece di 459 euro. Sono disponibili diverse versioni, in più colori, anche Cellular e con più spazio di archiviazione. L’iPad 10,2” più economico di ottava generazione è proposto a 299 euro per il modello Wi-Fi da 32 GB. Sconti anche per iPad Pro di penultima generazione a partire da 979 euro per il modello Wi-Fi con un terabyte di archiviazione.

In super sconto MacBook Pro 13” con TouchBar e processore Intel con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB a solamente 1.299 euro, un risparmio di ben 800 euro rispetto al prezzo originale di listino di 2.099 euro. Infine iMac 21,5 Retina 4K con processore Intel da 6 core a 3 GHz, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è proposto a 1.589 euro invece del prezzo originale di 1.749 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.