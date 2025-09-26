Apri questa cartella nello smartphone, c’è tutto quello che pensavi di aver cancellato: foto, video e chat

Sempre più modelli di smartphone dispongono di cartelle speciali che conservano foto, chat, video che pensavi di aver cancellato: ecco dove si trova.

Negli ultimi anni gli smartphone si sono evoluti in modo esponenziale, oggi non sono più dei semplici strumenti per comunicare e navigare, ma sono considerati dei pc portatili. Mezzi indispensabili per lavorare, dispongono di diverse funzioni che fino a poco tempo erano esclusive di computer e tablet. Chi ha acquistato un cellulare di ultima generazione probabilmente non conosce tutte le funzioni di cui è dotato, funzioni che sono considerate decisamente utili.

Gli sviluppatori di smartphone hanno ritenuto opportuno integrare i cellulari di una cartella che conservi chat, foto, video, non considerati utili. C’è infatti chi tende a cancellare alcune immagini convinto di averle perse per sempre. E invece, come i computer che sono dotati di un cestino il cui contenuto può essere ripristinato entro un tempo determinato, anche molti modelli di smartphone hanno questa funzione.

Soprattutto quelli con 512 GB stanno ormai diventando regolari e dispongono diverso spazio di archiviazione, sono ormai dotati di una cartella separata o anche chiamata “cestino” o “recentemente cancellato”, che solitamente si trova nell’impostazioni. Non tutti sanno che se si apre si possono trovare tutte quello che si pensava di aver cancellato. Si possono così ritrovare video e foto meno recenti, che fa piacere rivedere anche se risalgono ad un mese fa.

La cartella “cestino” su Android

La cartella “cestino” su Android è ormai un fatto consolidato, ma come quello presente sul pc anche qui i dati cancellati vengono archiviati per 30 giorni, scaduto il tempo se non sono stati ripristinati vengo eliminati definitivamente.

Da ricordare che sempre su Android il file viene archiviato nella sua posizione originale nella memoria interna del telefono e viene eliminato solo quando lo spot è caricato di nuovi dati, fino a quel momento si ha ancora del tempo per recuperarlo. Ovviamente ogni modello Android ha le sue funzionalità specifiche, e trovare la cartella cestino nel proprio telefono può apparire complicato, anche se è sufficiente seguire alcuni passi indicati nell’impostazioni.

Diversi modelli Samsung sono dotati di un’impostazione dell’opzione del cestino che permette di individuare i file eliminati nell’app corrispondente, come messaggi, foto, e-mail. La guida per trovare questi file è semplice e comune a molti smartphone. E’ possibile chiedere informazioni all’azienda, ma anche trovare diversi tutorial in rete. Utilizzare la cartella cestino può essere utile e funzionale, soprattutto perché permette di recuperare foto e video ormai creduti persi.