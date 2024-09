Caricabatterie da auto da 60 W con PD e QC 3.0 a solo 9,40 €

Pubblicità

Se vi serve un caricatore con spina accendisigari per auto che sia capace di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente (di cui uno potrebbe essere persino un MacBook o un altro computer portatile) la risposta è su Amazon: il caricabatterie da 60W che pagate solo 9,48€

Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio: gli ingombri sono minimi così come la porzione che sporge dalla presa accendisigari è tale da consentirne il collegamento nella gran parte di automobili attualmente in circolazione.

Mette a disposizione due prese: una di tipo USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 che arriva a 30 Watt e quindi è in grado di alimentare non solo un telefono qualunque o anche un iPad Pro. L’altra è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0.

Funziona con tutti i veicoli con batteria da 12 e 24 Volt e può ricaricare smartphone, tablet, laptop e sistemi di dashcam presenti nell’auto. E’ dotato di contatti elastici in metallo che consentono di fissarlo saldamente alla presa e di sganciarlo facilmente all’occorrenza, con la certezza però che non salti via quando si percorrono strade accidentate.

Chi è interessato su Amazon al momento è in vendita 14.99 euro ma grazie ad uno sconto temporaneo scende del 30%.

Click qui per comprare