Arlo Essential per interni è disponibile all’acquisto

La nuova videocamera di sicurezza domestica intelligente Essential di Arlo per interni è ora disponibile per il preordine sul sito ufficiale in USA. Si tratta della entry level, di una camera low cost, considerando gli standard della società, che non rinuncia ad acquisizione HD, comunicazione bidirezionale e, soprattutto, protezione per la privacy di tutti gli abitanti della casa.

Dopo essere stata annunciata al CES 2021, che quest’anno ricordiamo si è tenuto in versione completamente digitale per via delle restrizioni per la pandemia ancora in corso, Arlo sta ora aprendo gli ordini per la sua fotocamera Essential Indoor. Questa telecamera “economica”, è in grado di catturare video nitidi a 1080P, con supporto per la visione notturna. Non manca neppure la possibilità di audio bidirezionale, così da poter comunicare con i visitatori, oltre alla presenza di una sirena integrata per tenere lontani gli intrusi.

La telecamera ha un campo visivo di 130 gradi e un rilevatore di movimento per attivare gli avvisi tramite notifica su smartphone, che grazie a un servizio opzionale a pagamento possono anche essere potenziati e personalizzati. Arlo offre anche una prova gratuita di tre mesi dell’abbonamento Arlo Smart, che aggiunge 30 giorni di archiviazione video e impostazioni di notifica più avanzate.

Al momento del lancio, la videocamera per interni Arlo Essential non supporterà la piattaforma HomeKit di Apple, sebbene molte altre videocamere della gamma Arlo lo facciano. Non è dato sapere se in futuro la piattaforma per la domotica di Apple arriverà come aggiornamento della videocamera. Fortunatamente, non manca il supporto alle piattaforme di Google e Amazon, per il controllo con i due rispettivi assistenti vocali, così come non manca il supporto alla piattaforma di automazione IFTTT.

Al momento, è possibile pre ordinarla dal sito ufficiale a 99 dollari. Per tutte le informazioni, prove e novità sui prodotti Arlo vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.it. Per ulteriori notizie e prodotti per la casa smart rimandiamo alla sezioneCasaVerdeSmart di macitynet.it dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.