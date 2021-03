iPhone 12 Pro aumenterà del 50% le vendite di smartphone mondiali

Si prevede che la domanda di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max contribuirà a incrementare le vendite globali globali di smartphone fino al 50% nel primo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo nel 2020.

Secondo una ricerca di Digitimes, Apple dovrebbe spedire oltre 60 milioni di iPhone nel primo trimestre del 2021. Ciò renderebbe Apple il principale venditore di smartphone in questo trimestre e nell’ultimo del 2020. Le spedizioni totali sommate per i due trimestri dovrebbero superare i 150 milioni di iPhone, che rappresenta un incremento del 38% su base annua per Apple.

Digitimes stima che questo successo per Apple, trainato soprattutto dai modelli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, significa che nel complesso il mercato globale degli smartphone raggiungerà 340 milioni di unità nel primo trimestre del 2021. Si tratta di un aumento del 50% su base annua per l’intero mercato smartphone mondiale. La stessa ricerca stima che durante tutto il 2021 verranno spediti oltre 600 milioni di smartphone 5G. Per fare un confronto, il 2020 ha visto 280 milioni di smartphone 5G venduti a livello mondiale.

La previsione che si focalizza negli ultimi tre mesi del 2020 e ai primi tre mesi del 2021, indica Samsung come secondo costruttore al mondo con spedizioni di 60-65 milioni di terminali per ognuno dei due trimestri in esame, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Al terzo posto invece dovrebbe confermarsi Xiaomi con 90 milioni di smartphone in 6 mesi, quindi con una crescita dell’80% anno su anno. Dalla classifica dei 5 costruttori top dovrebbe invece uscire Huawei con 20 milioni di terminali al sesto posto.

Apple ha lanciato la sua gamma di iPhone 12 5G alla fine del 2020, quindi parte dell’aumento del 2021 dipenderà dalla disponibilità di questi smartphone. Secondo la ricerca Digitimes, l’aumento è anche attribuibile all’aumento della produzione da parte dei produttori cinesi per acquisire quote di mercato che precedentemente erano appartenute a Huawei.

Separatamente, gli analisti hanno affermato che iPhone 12 di Apple è il modello più venduto nella gamma 5G negli Stati Uniti. Ovviamente, si prevede che tutta la gamma di iPhone 13 conterà sul supporto esteso al 5G mmWave. Se si guarda a livello internazionale, invece, Apple ha raddoppiato le vendite di iPhone in India.

