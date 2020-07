Arriva Narvalo Urban Mask, la mascherina smart per l’uso con smartphone e monopattini

Siamo ormai abituati a sentir parlare di mascherine protettive, diventate un vero e proprio strumento per la tutela della salute personale, oltre che della collettività. Dall’Italia arriva Narvalo Urban Mask, la mascherina protettiva FFP3 anti-smog e anti virus che dialoga con lo smartphone.

Il team di sviluppo descrive la propria mascherina come intelligente, sicura e connessa dotata di una valvola intelligente ad espirazione facilitata, capace di interagire con l’ambiente interno ed esterno e di dialogare con lo smartphone. E’ realizzata in tessuto 3D traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, in grado di filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti oltre a virus, batteri, polveri ed odori, grazie allo strato in carbone attivo. Ovviamente, oltre ad essere in grado di proteggere dall’inquinamento atmosferico, è anche ottimizzata per l’uso in questo particolare periodo di crisi sanitaria.

La particolarità è la presenza di una valvola di espirazione studiata per assicurare grande traspirabilità poiché capace di massimizzare il deflusso d’aria, evitando eccessivi accumuli di calore e umidità all’interno. Inoltre, all’interno della confezione della Narvalo Urban Mask è presente un tappo “anti-Covid” che, se applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline anche durante l’espirazione: può essere facilmente rimosso quando non necessario e applicato nei luoghi affollati o dove lo impone la normativa, per assicurare protezione per se stessi e gli altri.

La mascherina è studiata anche per chi vuole muoversi in bici, scooter o a piedi. Sarà disponibile in 6 colori per meglio adattarsi alla personalità di ciascun utente e può già essere prenotata a partire dal 24 giugno tramite la waiting list sul sito narvalo.design, usufruendo di uno sconto del 30%.

La mascherina si accompagna all’app Narvalo disponibile per iOS e Android dal 10 luglio che, grazie al GPS dello smartphone, è in grado di restituire un quadro molto chiaro sulla qualità dell’aria respirata durante il proprio tragitto.

Per la fine dell’anno è inoltre previsto il rilascio della versione “Active” della maschera, ancora più tecnologica poiché equipaggiata con una valvola elettronica dotata di una ventola di estrazione intelligente e di sensoristica a bordo. La maschera diventerà così un device IoT di ultima generazione.

