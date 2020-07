Arriva WakePhoto l’App di Riccardo Giacalone, alunno del Corso di programmazione per iPhone di Swift srl

WakePhoto ti consente di creare promemoria in modo facile e veloce. È un’app tutto in uno per gli amanti della pianificazione e della personalizzazione delle attività.

Con WakePhoto potrai selezionare una data e l’opzione per ripetere l’attività settimanalmente, impostare un’immagine personalizzata nella notifica, registrare un suono per la notifica, sbloccare l’app con FaceID o TouchID, aggiungere una descrizione dell’attività, disabilitare le attività, integra un assistente per la ricerca di immagini, che ottiene le informazioni dal nome dell’attività e cerca automaticamente le immagini pertinenti da visualizzare quando si attiva la notifica.

Scaricala gratis da App Store: https://apps.apple.com/it/app/id1509977786

Riccardo Giacalone è un alunno del Corso Swift per Esempi Pratici che grazie al corso, agli esempi di codice ed al supporto post-corso da zero assoluto (mai vista una riga di codice prima del corso) è diventato uno sviluppatore iOS.

Il video-corso chiamato “Corso Swift, iOS, macOS e watchOS per Esempi Pratici, ovvero uso del linguaggio Swift e del kit per lo sviluppo di App per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple TV” è il primo corso in Italia a comprendere sia gli argomenti di base che tutti gli argomenti di difficoltà intermedia. Inoltre è composto da oltre 250 video per oltre 135 ore di lezione, rendendolo d fatto il più completo corso per lo sviluppo di software per le piattaforme Apple attualmente disponibile.

Questo corso di programmazione è adatto per tutte le persone che partono da zero, ovvero che non hanno mai visto una riga dei codice. Infatti nel corso viene spiegata passo passo la programmazione e come funziona lo sviluppo di App per i dispositivi Apple. Ed è l’unico corso che non ti abbandona, perché verrai inserito in un gruppo privato di ex alunni ed avrai il supporto diretto e continuativo del docente, gratis e a vita.

Inoltre è fruibile anche da programmatori di altri linguaggi che vogliono imparare velocemente come si sviluppa per le piattaforme Apple, basta saltare i video che parlano delle basi della programmazione, altro vantaggio dell’avere un corso completo che copre tutti gli argomenti.

I corsi di Swift integrano tutte le principali novità introdotte con iOS 14, il linguaggio di programmazione Swift semplifica ed accelera ulteriormente lo sviluppo di un’App per iPhone, iPad, Apple Watch ed Apple TV, ora più che mai chiunque è in grado di imparare, se ha passione ed i rudimenti di come funziona un computer. Il video corso è la soluzione perfetta per chi non può spostarsi dalla sua città oppure vuole contenere i costi.

Approfitta della promo che offre il corso a prezzo speciale fino al 5 Luglio. Ad oggi sono 1300 le App sviluppate e pubblicate su App Store dagli ex alunni, la maggioranza dei quali partiva da zero. Ricordiamo che prima d’ora mai nessuna scuola di informatica ha ottenuto risultati simili. Perché nessun’altra scuola da un vero supporto post-corso gratis e a vita.

Partecipa al corso approfittando della WWDC 2020 Promo valida fino al 05/07/2020.

Trovi tutte le info, i benefit compresi nel corso ed il necessario per iscriversi, a questa pagina:

https://www.swift.srl/corsi/corso-swift-ios-macos-e-watchos-per-esempi-pratici

Per qualsiasi domanda in merito contatta [email protected]