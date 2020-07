Nuova indiscrezione: futuri iPhone con package più sottile ma raffinato

Il leaker noto come “L0vetodream” ha pubblicato un tweet confermando le recenti indiscrezioni secondo le quali Apple non includerà di serie nei futuri iPhone 12 gli EarPods e neanche l’alimentatore, affermando che la scelta dovrebbe riguardare anche la seconda generazione di iPhone SE.

Il “rumor” secondo il quale Apple non includerà l’alimentatore è partito da Ming-Chi Kuo, analista-Nostradamus di tutto ciò che riguarda la Mela, a detta del quale iPhone 12 non includerà il caricabatteria da 20W (altra indiscrezione circolata pochi giorni addietro) che sarà venduto separatamente. Si è parlato anche dell’assenza degli auricolari e – se queste voci saranno vere – nella confezione del telefono potrebbe esserci solo il cavo di alimentazione. L’assenza dell’alimentatore è strana perché Apple da sempre preferisce proporre un suo alimentatore; l’assenza dell’alimentatore dalla scatola potrebbe portare vari utenti ad acquistare alimentatori di terze parti, alcuni dei quali non certificati e di bassa qualità. con potenziali pericolose conseguenze non solo per il telefono stesso ma anche per gli utenti.

Per quanto riguarda la scatola nella quale arriva il dispositivo, “L0vetodream” riferisce di un packaging “sottile” e “delizioso”. Se è vero che Apple eliminerà alimentatore e EarPods dalla confezione, potrebbe in effetti avere senso un packaging più piccolo rispetto a quello visto finora.

in my dream, the new IPhone will not come with the charger and earphone , this even applying to SE2. The new packaging box become thinner, and Exquisite.

