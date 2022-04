Arrivano i tag avanzati su Instagram per i creator

Continuano gli aggiornamento Instagram. Questa volta la piattaforma premia i creatori, ancor di più quando collaborano tra loro e si ispirano a vicenda, creando trend e contenuti sempre originali. Per questo la piattaforma vuole garantire loro un giusto riconoscimento. Ancor di più se si tratta di community sottorappresentate, i cui contributi restano spesso nell’ombra. Ecco perché Instagram ha deciso di lanciare la funzione “tag avanzati”.

Si tratta di un sistema di riconoscimento adeguato del contributo dei creator, un punto di partenza verso maggiore visibilità, nuove opportunità e indipendenza economica per chi crea contenuti di qualità sulla piattaforma. Una sorta di ricompensa per questi creator, che in questo modo saranno sempre più propensi a creare contenuti per la piattaforma, di fatto alimentandola.

Negli ultimi anni, la community di Instagram ha trovato diversi modi per supportarsi, come la possibilità di taggarsi vicendevolmente nelle foto e nelle didascalie: da oggi, invece, sarà possibile utilizzare anche la nuova funzione “tag avanzati”, che consente anche di visualizzare la categoria scelta dai creator nel proprio profilo professionale. Questo offrirà maggiore visibilità al contributo specifico di un creator su un post con foto o video.

Inoltre, poiché i reel continuano a essere la principale fonte di crescita delle interazioni su Instagram, la piattaforma ha deciso di estendere i tag avanzati anche su Instagram Reels. Questo vuol dire, ad esempio, che se si contribuisce al make-up, alla colonna sonora o ad altri elementi importanti di un contenuto pubblicato, il proprio lavoro sarà più visibile nel post o nel reel.

Per usare i tag avanzati è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprire Instagram e toccare (+) in alto a destra.

Creare un nuovo post e tocca Avanti.

Effettuare le modifiche desiderate, quindi toccare Avanti.

Dopo aver inserito la didascalia, toccare “Tagga persone”.

Seleziona “Aggiungi tag”, quindi cerca e seleziona i collaboratori.

Toccare “Mostra categoria profilo” per visualizzare la categoria del creator.

Toccare Fine.

Una volta aggiunti eventuali dettagli e tag aggiuntivi, concludere con Condividi.

