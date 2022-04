Instagram porta invio rapido e condivisione musica in Italia

I piani di Instagram per rendere ancora più veloci e divertenti le comunicazioni sul social fotografico sono stati annunciati fin dallo scorso anno: ora lo sviluppatore annuncia che sono già disponibili per gli utenti italiani le prime funzioni che vanno in questa direzione: si tratta di Invio rapido, un nuovo tema per le chat e la condivisione della musica all’interno dei messaggi.

Qui di seguito riportiamo la descrizione delle nuove funzioni Instagram disponibili in Italia:

Invio rapido : grazie a questa funzione le persone possono condividere i contenuti interessanti che trovano su Instagram in modo più veloce. Ora, toccando e tenendo premuto il pulsante di condivisione, è possibile condividere più facilmente i post con gli amici

Nuovo tema Lo-Fi per la chat : chi vuole aggiungere un po’ di creatività alle proprie chat può provare il nuovo tema che permette di rendere più originali le conversazioni

Condivisione della musica nei DM (Direct Message): Grazie all'integrazione con Apple Music, Amazon Music e presto anche Spotify, l'utente può condividere una anteprima di 30 secondi di quella canzone che non riesce a toglierti dalla testa: amici e contatti potranno ascoltarla direttamente dalla finestra della chat

Anche Instagram rientra tra i servizi che hanno subito limitazioni o blocchi compiti in Russia per la guerra in Ucraina: il social fotografico è vietato in Russia dal 14 marzo. Anche se numerosi appassionati di Instagram attendono e sperano da anni in una app nativa per iPad, l’amministratore delegato della società ha spiegato perché finora non è stata creata e perché probabilmente non arriverà mai.

Infine ricordiamo che nel mese di febbraio Instagram ha aumentato il limite di tempo, di fatto più che raddoppiandolo o quasi, portandolo dai precedenti 10-15 minuti all’attuale limite di 30 minuti.

