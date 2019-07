Il nuovo MacBook Air 2019 ha un SSD più lento rispetto al modello 2018

Il MacBook Air Retina aggiornato i primi giorni di luglio è più economico, ma dietro al nuovo prezzo è celata una unità SSD più lenta in lettura rispetto al modello 2018. Il MacBook Air 2019 è stato aggiornato la scorsa settimana l’aggiunta di un display True Tone e con un prezzo nuovo: 1279 Euro.

Dietro al vantaggio economico per chi acquista il MacBook Air 2019 ci sarebbe, però, uno Storage allo stato solido più lento rispetto al modello 2018. Lo ha testato la pubblicazione online francese Consomac, utilizzando il BlackMagic Disk Speed Test: il MacBook Air 2019 può raggiungere velocità di lettura di 1,3 GB al secondo e di scrittura di 1 GB al secondo.

Il MacBook Air SSD 2018 da 256 GB equivalente al modello revisionato poteva raggiungere i 2 GB al secondo per la lettura e 0,9 GB al secondo per la scrittura. Per questo, il nuovo componente SSD utilizzato avrebbe una velocità di scrittura marginalmente superiore, ma una velocità di lettura più lenta del 35 per cento, passando da 2 GB a 1,3 GB al secondo.

Si presume che il SSD più lento sia un componente più economico per Apple da inserire nel computer e ha aiutato la società a offrire un calo dei prezzi di circa 100 euro e prezzi più aggressivi per gli studenti.

Una scelta che probabilmente porterà ad un aumento di vendite della macchina grazie al prezzo ribassato e che non sarà notata dalla maggior parte degli utenti, anche perchè un SSD più lento del 35 per cento non si traduce automaticamente in una perdita complessiva delle prestazioni del 35 per cento e probabilmente e la velocità complessiva della macchina, per le esigenze tipiche degli utenti di questo tipo di macbook dovrebbe essere ampiamente sufficiente.

Il piccolo aggiornamento per il MacBook Air con schermo TrueTone e un nuovo processore per il MacBook Pro da 13″ è stato annunciato da Apple pochi giorni fa, in occasione della giornata dell’iniziativa BackTo School.

I MacBook Air e MacBook Pro 13″ appena aggiornati sono già disponibili su Apple Store online.