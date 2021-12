Artillery Hornet è la stampante 3D di precisione in offerta a 129 euro

Artillery Hornet è la stampante 3D facile da montare, adatta a tutti, consigliata sicuramente per iniziare. Al momento viene proposta in offerta lampo a meno di 130 euro. Clicca qui per acquistarla.

Facile da montare propone una struttura integrata con corpo in profilo metallico, altamente pre-assemblato al 95%. Questo si traduce in un tempo di installazione di appena 3 minuti, senza pericolo di grovigli di cavi, facile da avviare, dunque adatta certamente al pubblico neofita.

In termini di qualità la stampante è assolutamente affidabile, dove la base e il cavalletto in alluminio garantiscono robustezza e durata. La stampante monta un Titan, dunque molto resistente e preciso, così da rilasciare il filamento in modo fluido e continuo, per non lasciare sbavature. L’hotend modulare integra ugelli interamente in rame, per riscaldamento e fusione rapide, con ottima dissipazione del calore, tutte caratteristiche che incrementano la precisione di stampa.

La stampante offre una piattaforma in vetro temperato con rivestimento speciale, per un riscaldamento uniforme, così da non deformare gli oggetti e renderli più facili da rimuovere. Questa Artillery Hornet monta una scheda madre a 32 bit, sviluppata autonomamente, per migliorare le prestazioni, e offrire una stampa silenziosa, dove tutti i driver sono sostituibili.

Davvero versatile, è compatibile con vari filamenti di stampa da 1,75 mm, come il PLA, ABS, TPU, PETG, legno, e altri ancora, così da poterla utilizzare per svariati oggetti, da impiegare nelle decorazioni della casa, per giocattoli, artigianato e altro ancora.

La stampante ha dimensioni pari a 47 x 45 x 51 cm con un peso complessivo di 7,8 kg, il giusto compromesso per assicurare stabilità durante la stampa, risultando allo stesso tempo facile da spostare da una stanza all’altra.

Solitamente ha un costo di circa 130 euro, ma al momento la si può acquistare in offerta a meno di 130 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo. Le spedizioni avvengono dai magazzini in Germania, dunque con consegne rapide e senza rischio di dover pagare tasse doganali.