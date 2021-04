Aspirapolvere automatici Ecovacs in sconto a partire da 159,98 euro

Se volete comprare un aspirapolvere automatico non fatevi sfuggire le offerte attive su quattro diversi modelli di Ecovacs che, fino al 2 maggio, si comprano in sconto a partire da 159,98 euro.

Ecovacs Deebot 605

Questo è il prezzo per comprare il Deebot 605: dotato di morbidi cuscinetti, sensori anticollisione e anticaduta, aggira gli ostacoli, evita i mobili e rileva i gradini senza cadere. Inoltre ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica. Grazie alle spazzole per la pulizia dei bordi e alla spazzola principale a V questo Deebot spazza, solleva e aspira in un solo passaggio, risultando particolarmente funzionale sia su tappeti che su pavimenti a superfici dure. Ha una modalità Max che permette di raddoppiare la potenza di aspirazione per poter pulire adeguatamente superfici particolarmente sporche rimuovendo anche i peli di animali più insidiosi.

Uno dei talenti del Deebot 605, che per altro abbiamo anche recensito, è il lavaggio dei pavimenti. Basta rimuovere il contenitore della polvere e inserire il serbatoio d’acqua: a questo punto il robot entra in automatico in modalità asciugatura e segue un percorso di pulizia sistematico. Il panno in microfibra si inumidisce solo quando il robot è in movimento, quando poi si ferma o torna alla base di carica il flusso d’acqua si interrompe in automatico. Il robot si controlla anche tramite l’app ECOVACS Home permettendo così di accendere, spegnere, programmare e persino individuare le aree da pulire tramite lo smartphone. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un filtro anti-particolato che permette di ridurre i trigger trasportati dall’aria e responsabili delle allergie. Il sistema di filtraggio è composto da tre elementi: un filtro a maglie metalliche che raccoglie la sporcizia più grossolana, un filtro in spugna e, per l’appunto, un classico filtro anti-particolato.

Normalmente costa 199,98 euro ma al momento è in sconto su Amazon a 169,98 euro. Se tuttavia attivate la casella coupon prima di aggiungerlo nel carrello ottenete altri 10 euro di sconto, pagandolo quindi 159,98 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.

Ecovacs Deebot U2

E’ la versione aggiornata del 605: usa una batteria da 3.200 mAh che offre un’autonomia di 150 minuti, sufficienti per pulire con efficacia un’area non superiore ai 200 metri quadrati. E’ dotato di tre livelli di aspirazione – Eco, Max e Max+ – in modo da poter adattare la pulizia al contesto. Le modalità Eco e Max sono progettate per la pulizia quotidiana, mentre la modalità Max+ permette una potenza di aspirazione più elevata per una pulizia più profonda come per tappeti e moquette.

Una particolarità di questo modello risiede nella compatibilità con i dispositivi per la Smart Home: chi ha installato uno speaker con Assistente Google o con Amazon Alexa può controllarlo con la sola voce oppure può inserirlo nelle automazioni di casa. Non è presente un sistema per la mappatura della casa però utilizza la navigazione intelligente, quella cioè che segue un percorso sistematico avanti e indietro, in modo tale da assicurare una pulizia quanto più completa, efficace e veloce possibile. C’è infine l’app Ecovacs Home tramite la quale è possibile definire programmi di pulizia, selezionare la modalità di pulizia e monitorarne lo stato.

Normalmente costa 228,98 euro ma in questo momento se si inserisce il codice U2ECOVACS nel carrello prima dell’acquisto lo si compra in sconto a 174,98 euro spedizione compresa.

Ecovacs Deebot U2 Pro

E’ lo stesso modello dell’aspirapolvere precedente ma è progettato appositamente per chi in casa ha un animale domestico. Chiaramente funziona bene anche dove non c’è, ma chi deve combattere quotidianamente con i peli di animale, con questa versione ha dalla sua un valido alleato per toglierli tutti senza muovere un dito. Include una serie di accessori dedicati alla pulizia dei peli di animale, tra cui una vaschetta raccogli polvere da 800 ml e una spazzola anti grovigli appositamente progettati anche per la stagione di cambio del pelo.

Costa 269,98 euro ma inserendo il codice U2PROECOVACS in fase di acquisto lo si paga 209,48 euro spedizione compresa.

Ecovacs Deebot Ozmo920

Di questo accessorio abbiamo detto tutto il bene possibile in una recensione, che potete usare anche per approfondire funzionamento, peculiarità e (pochi) difetti. Detto in sintesi qui possiamo semplicemente dire che è un prodotto quasi perfetto specialmente in rapporto al costo che presenta oggi. Le funzioni sono infinite ma le principali sono quelle che li permettono di avere quasi… autonomia di giudizio.

usa un sistema innovativo per navigare la casa utilizzando un laser dopo averla mappata

legge due mappe diverse per ampi spazi o case moltiplicano

allestisce barriere virtuali sia per aspirare che per lavare

maggiora automaticamente la potenza quando trova un tappeto

integra un serbatoio d’acqua di un quarto di litro per il lavaggio con regolazione via app

si muove su ruote innovative che gli permettono di superare ostacoli fino a 2 cm (come la soglia delle porte)

la sua spazzola arriva in profondità su insenature fino a 4mm

ha un autonomia di 110 minuti di lavoro

azione di continuità dopo la ricarica: se il robot non ha terminato e la batteria è scarsa, si ricarica e continua a pulire dopo avere acquisto alto autonomia.

La sua applicazione ha funzioni molto avanzate, la migliore che abbiamo mai provato qui a Macitynet

È compatibile con Alexa e tutti gli speaker smart di Google

Costa 419,98 euro ma inserendo il codice O920ECOVACS lo si paga 319,98 euro spedizione inclusa, quindi ad un prezzo che lo rende un acquisto obbligato per chi va cercando un prodotto di marca (Deebot è un importante concorrente di grandi marchi, incluso Roomba) e quindi è un vero affare in acquisto.

Ecovacs Deebot N8+

Rispetto agli altri dispone di un sistema di svuotamento automatico che può contenere polvere e sporco fino a 30 giorni. Questo significa che anziché dover svuotare tutti i giorni il serbatoio, al termine di ogni pulizia il robot lo fa da solo trasferendo tutto lo sporco all’interno di un sacchetto, in modo da essere pronto per la pulizia successiva senza richiedere alcun intervento manuale. Periodicamente non bisognerà far altro che prendere il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo, buttando quello pieno nella pattumiera.

Uno dei limiti – se così possiamo definirlo – degli aspirapolvere automatici tradizionali è infatti quello di ricordarsi di svuotare quotidianamente la vaschetta di raccolta dello sporco. “E che sarà mai”, direte voi: certo, non richiede chissà quale sforzo ma bisogna comunque trovare il tempo per farlo in un momento libero della giornata e, soprattutto, ricordarsene. Con Ecovacs Deebot N8+ il promemoria da impostare sul cellulare non avrà così cadenza giornaliera ma mensile, il che rende davvero la pulizia del pavimento non solo automatica ma “senza pensieri”.

Chi desidera comprare Ecovacs Deebot N8+ al momento lo trova in vendita su Amazon a 599,98 euro. Però inserendo il codice N8ECOVACS30 nel momento in cui scriviamo si ottiene uno sconto di 30 euro, pagandolo quindi 569,98 euro spedizione compresa.