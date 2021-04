Uscita iMac, iPad Pro e Apple TV 2021 indicata per il 21 maggio

Venerdì 30 aprile iniziano i preordini del compuer tutto in uno iMac 24”, del tablet iPad Pro M1 e anche della nuova Apple TV 4K 2021 ma Apple ha indicato solo genericamente che uscita e disponibilità iniziano nella seconda metà di maggio: ora secondo un rivenditore e anche il leaker Jon Prosser il giorno da segnare in calendario è venerdì 21 maggio.

In precedenza Prosser aveva anticipato iPad Pro M1 12,9” per il 21 maggio e, rilevando la stranezza per un lancio Apple di sabato, il modello da 11” per sabato 22 maggio. Ma in un post di queste ore Prosser ha aggiornato le sue previsioni indicando per entrambi i modelli il 21 maggio, affiancati da Apple TV 4K 2021.

Il leaker precisa che la precedente data indicata del 22 maggio si riferisce probabilmente alla disponibilità del nuovo tablet in versione Cellular per un operatore non specificato.

Nelle stesse ore arriva una ulteriore conferma che punta a disponibilità e uscita di iMac 24” e iPad Pro M1 sempre per venerdì 21 maggio. L’indicazione, sia per il tablet che per il computer tutto in uno, arriva dal rivenditore John Lewis in Regno Unito, storico grossista Apple. Tradizionalmente la multinazionale di Cupertino non fa trascorrere molto tempo tra l’annuncio, il giorno di apertura preordini e l’inizio disponibilità.

Update on this: iPad Pro launch is May 21st. The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part. Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa — Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021

Quest’anno però, tra le conseguenze della pandemia, si fa sentire una grave scarsità di chip e di componenti elettroniche che ha già causato problemi, ritardi e addirittura anche stop di produzione prima tra i costruttori di auto, successivamente anche tra i principali marchi Android ed ora anche per i marchi di elettronica di consumo.

Grazie all’estesa catena di fornitura Apple, con contratti spesso in esclusiva con più società, Cupertino è stata indicata tra le società che meglio possono affrontare la situazione, in ogni caso con l’aggravarsi della scarsità, anche Apple risentirà del problema. Durante la presentazione dei risultati record del secondo trimestre sia Tim Cook che Luca Maestri hanno anticipato che ci saranno problemi di fornitura sia per iMac 24” che iPad Pro M1: questo spiega le lunghe tempistiche, insolite per Apple, tra annuncio e data di uscita.

Tutto quello che c’è da sapere sulle novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è riassunto in questo articolo di macitynet.