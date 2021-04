Apple TV+, Tim Cook soddisfatto dei risultati

Nel corso della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 27 marzo 2021, al CEO di Apple, Tim Cook, è stato chiesto di Apple TV+ e di indicare dettagli sul numero di abbonati a pagamento al servizio.

Cook non ha indicato il numero di abbonati paganti ma ha detto che Apple TV+ va “molto bene” e che Apple è “contenta” del punto in cui è arrivata con questo servizio.

“TV+ va molto bene, come sapete l’obiettivo e la filosofia di Apple TV+ è di creare contenuti originali di alta qualità, e diventare la piattaforma più desiderata per gli storyteller (sceneggiatori e narratori in genere che trasformano testi in dialoghi, film, serie TV, ndr). “Vedo questo accadere giorno dopo giorno, abbiamo più programmi, più narratori”. E ancora: “Finora gli Apple original hanno ricevuto 352 nomination ai premi e ne hanno vinti 98. Abbiamo show che hanno ottenuto significativo interesse quali Ted Lasso, The Morning Show, Defending Jacob, ecc. Siamo felici del punto al quale siamo arrivati. Non rilasciamo indicazioni sul numero di abbonati”.

È probabile che il numero effettivo di abbonati paganti a AppleTV+ sia ancora basso. Apple sta continuando a estendere periodo gratuito offerto agli acquirenti di nuovi dispositivi, e l’ultima mail di Apple inviata agli utenti con account gratuiti riferisce che l’accesso è stato esteso fino a fine luglio. I contenuti sono a quanto pare apprezzati, ma per l’ex CEO di Netflix la Mela deve dare qualche ragione per restare abbonati.

Con la vittoria agli Emmy di The Morning Show, e Ted Lasso accolta come miglior commedia del 2020, Apple TV+ ha ulteriormente alzato l’asticella qualitativa dello storytelling. Sono disponibili le nuove stagioni di Servant, dal regista M. Night Shyamalan, di Dickinson, serie vincitrice del Peabody Award, e previste altre produzioni di ritorno quest’anno. Tra le premiere dei film Apple Original, degne di note, ci sono Palmer, una commovente storia drammatica con Justin Timberlake, e Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, oltre agli episodi di Le avventure di Snoopy.

