Su Amazon aspirapolvere robot yeedi 2 Hybrid in doppio sconto

Se volete comprare un aspirapolvere automatico di yeedi, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva su Amazon che si combina con il check box e un codice speciale da inserire nel carrello prima di completare l’ordine. Quello in offerta è yeedi 2 Hybrid: ecco le caratteristiche, il prezzo in offerta e la modalità per pagarlo il meno possibile.

Questo aspirapolvere automatico ha una potenza di aspirazione massima pari a 2.500 Pa che può eventualmente essere regolata su tre diversi livelli, in modo da bilanciare la potenza in base alla quantità di sporcizia sul pavimento con il fine ultimo di aumentare l’autonomia complessiva.

Anche in questo caso c’è un serbatoio per l’acqua, da 240 ml, che permette di affiancare la pulizia umida a quella di raccolta del secco, che finisce in un serbatoio da 430 ml.

yeedi 2 Hybrid è dotato di tecnologia che l’azienda chiama “Visual SLAM”, grazie alla quale sostanzialmente l’aspirapolvere è in grado di “vedere” la casa memorizzandone la disposizione delle stanze e dei mobili in modo da offrire una pulizia migliore e una navigazione più efficiente all’interno dei vari locali.

Tramite l’app abbinata è anche possibile indicare le aree che devono essere evitate, potendo così creare dei perimetri virtuali entro i quali l’aspirapolvere non deve muoversi (ad esempio la cuccia del cane o il tappeto-giochi dei bambini).

La batteria incorporata è da 5.200 mAh e promette fino a 200 minuti di autonomia con una sola carica: nel caso di abitazioni particolarmente ampie, se la batteria si scarica prima del previsto, l’aspirapolvere è in grado di tornare autonomamente alla base, ricaricarsi e poi riprendere da dove aveva lasciato.

E’ in vendita su Amazon a 299,99 euro ma al momento è attiva una promozione che consente di risparmiare 40 euro attivando la casella “Coupon” (in arancione) nella pagina prodotto.

In questo modo lo si pagherebbe 259,99 euro ma se si inserisce il codice 2J7NUELW nell’apposito spazio nella pagina di riepilogo ordine prima di portare a termine l’acquisto si ottiene un ulteriore sconto di 30 euro, pagandolo quindi 229,99 euro spedizione compresa.