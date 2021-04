A metà prezzo su Amazon DVD e Blu-Ray 4K: Kubrick, Nolan, Trono di Spade, Harry Potter

Se la vostra videoteca non viene aggiornata da un po’, ecco l’occasione per infarcirla di DVD e dischi Blu-Ray originali e in super-sconto. Si arriva infatti a risparmiare fino al 73% e dalla nostra selezione gli sconti più “piccoli” partono dal 28%, il che vuol dire che male che vi può andare risparmiate quasi un terzo rispetto al prezzo di listino. Ma la maggior parte delle offerte oscillano tra il 40 e il 60% e le possibilità di scelta sono ampie e variegate.

In promozione infatti trovate diversi classici, compresi gli ultimi successi – come il recentissimo Tenet anche in 4K – e tantissimi film di grandi artisti. Non mancano i cofanetti e le serie TV, da snocciolare durante tutta la settimana, oltre a tantissime pellicole adatte a grandi e piccini.

Tra i cofanetti ad esempio trovate la collezione dei film di Christopher Nolan e Stanley Kubrick, oppure la serie completa di “Willy, Principe Di Bel Air”, con tutte e 6 le stagioni per un totale di 23 DVD, oppure del Trono di Spade (8 stagioni, 33 DVD). Ci sono anche film di sucesso come la trilogia di Matrix (di cui entro fine anno dovrebbe uscire il quarto capitolo), Casablanca e Shining, senza dimenticare film meno impegnativi come quelli comici di Checco Zalone. Se volete fare contenti i vostri bambini non lasciatevi sfuggire i 16 dischi Blu-Ray che compongono tutta la saga di Harry Potter in 4K.

Questi sono soltanto alcuni dei titoli che trovate in promozione fino al 2 maggio su Amazon. Di seguito trovate l’elenco completo dei migliori film, cartoni e serie TV in promozione che la nostra redazione ha selezionato per voi basandosi non solo sul successo delle pellicole ma anche sul risparmio che si ottiene comprandoli oggi: come dicevamo, con la gran parte dei contenuti in promozione si risparmia circa la metà, con alcuni casi in cui si risparmia anche oltre il 70% rispetto al prezzo di listino.

2001: Odissea Nello Spazio Stand Pack (4K Ultra Hd + Blu-Ray) In offerta a 10,99 – invece di 26,99

sconto 59% – fino al 2 mag 2021

A Star Is Born (4K+Br) In offerta a 10,99 – invece di 26,99

sconto 59% – fino al 2 mag 2021

Animali Fantastici e Dove Trovarli (Blu-Ray 3D);Fantastic Beasts And Where To Find Them In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Apocalypse Now (1979) “4Kult” (4K+Br) + Card Numerata In offerta a 17,99 – invece di 25

sconto 28% – fino al 2 mag 2021

Arancia Meccanica In offerta a 6,66 – invece di 12,99

sconto 49% – fino al 2 mag 2021

Beetlejuice, Edizione 20° anniversario In offerta a 6,53 – invece di 12,9

sconto 49% – fino al 2 mag 2021

Blade Runner (Final Cut) In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Casablanca In offerta a 5,49 – invece di 14,28

sconto 62% – fino al 2 mag 2021

Cena Con Delitto (Combo) (Br+Dv) In offerta a 8,99 – invece di 18,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Checco Zalone Box Set ( Box 5 Dv) In offerta a 10,99 – invece di 20

sconto 45% – fino al 2 mag 2021

Elle (Bs) In offerta a 6,38 – invece di 16,99

sconto 62% – fino al 2 mag 2021

Eyes wide shut (versione rimasterizzata) In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Green Book (4K+Br) In offerta a 8,99 – invece di 30

sconto 70% – fino al 2 mag 2021

Harry Potter 1-8 Collec.(Box 16 Br 4K) In offerta a 63,34 – invece di 169,99

sconto 63% – fino al 2 mag 2021

Harry Potter 7 Pt.1 (4K + Br) In offerta a 12,99 – invece di 29,99

sconto 57% – fino al 2 mag 2021

Harry Potter 7 Pt.2 (4K + Br) In offerta a 9 – invece di 29,99

sconto 70% – fino al 2 mag 2021

Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Blu-Ray) In offerta a 18,89 – invece di 39,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Dvd) In offerta a 16,99 – invece di 34,99

sconto 51% – fino al 2 mag 2021

Il Cavaliere Oscuro – Trilogia (SE) (6 Blu-Ray+Stampe) In offerta a 22,99 – invece di 34,99

sconto 34% – fino al 2 mag 2021

Il Signore Degli Anelli – La Trilogia Cinematografica (Box 3 Dv) In offerta a 13,99 – invece di 29,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Inception In offerta a 4,89 – invece di 9,99

sconto 51% – fino al 2 mag 2021

Interstellar (4K+Br) In offerta a 10,99 – invece di 29,99

sconto 63% – fino al 2 mag 2021

Intervista Col Vampiro (Special Edition 20° Anniversario) In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

James Dean Collec. (Box 4 Dv) In offerta a 7,97 – invece di 12,99

sconto 39% – fino al 2 mag 2021

Joker In offerta a 7,99 – invece di 19,99

sconto 60% – fino al 2 mag 2021

La città incantata In offerta a 6,99 – invece di 12,1

sconto 42% – fino al 2 mag 2021

La Tartaruga Rossa (Br+Dv) In offerta a 9,99 – invece di 15

sconto 33% – fino al 2 mag 2021

La Teoria Del Tutto In offerta a 6,99 – invece di 16,99

sconto 59% – fino al 2 mag 2021

Lo Hobbit,Il Signore Degli Anelli (Box 6 Br) Trilogie Cinematografiche In offerta a 13,49 – invece di 49,99

sconto 73% – fino al 2 mag 2021

Lolita In offerta a 6,29 – invece di 12,99

sconto 52% – fino al 2 mag 2021

Mad Max – Fury Road 4K UHD (Blu-Ray) In offerta a 10,99 – invece di 29,99

sconto 63% – fino al 2 mag 2021

Matrix Trilogy (Box 3 Br) In offerta a 9,99 – invece di 20

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Moonlight In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Nolan Collection 21 Dischi (4K UltraHD + Blu Ray) In offerta a 57,99 – invece di 139,99

sconto 59% – fino al 2 mag 2021

Parasite ( Blu Ray) In offerta a 8,99 – invece di 18,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Quei Bravi Ragazzi In offerta a 14,99 – invece di 29,99

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Quel Pomeriggio Di Un Giorno Da Cani (40Th Anniv.Edt.) In offerta a 6,37 – invece di 12,99

sconto 51% – fino al 2 mag 2021

Ready Player One In offerta a 7,88 – invece di 12,99

sconto 39% – fino al 2 mag 2021

Richard Jewell In offerta a 7,99 – invece di 16,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Scooby Doo Collection (Box 4 Dvd) In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Shining Ext.Edit. (4K+Br) In offerta a 10,99 – invece di 24,99

sconto 56% – fino al 2 mag 2021

Si alza il vento In offerta a 6,99 – invece di 18,9

sconto 63% – fino al 2 mag 2021

Tenet In offerta a 10,99 – invece di 16,99

sconto 35% – fino al 2 mag 2021

Tenet (DTS-HD Master Audio 5.1) (Steelbook 4K Ultra HD + Blu Ray) In offerta a 20,99 – invece di 29,99

sconto 30% – fino al 2 mag 2021

The Danish Girl In offerta a 7,99 – invece di 16,99

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

The Elephant Man “4Kult” (4K+Br) + Card Numerata In offerta a 17,99 – invece di 25

sconto 28% – fino al 2 mag 2021

The Wolf Of Wall Street (Limited Metal Box) (2 Blu-Ray) In offerta a 8,99 – invece di 19,9

sconto 55% – fino al 2 mag 2021

Tonya In offerta a 5,91 – invece di 12,99

sconto 55% – fino al 2 mag 2021

Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) In offerta a 61,99 – invece di 133,5

sconto 54% – fino al 2 mag 2021

Una notte da leoni – Trilogia In offerta a 8,99 – invece di 24,39

sconto 63% – fino al 2 mag 2021

Willy, Principe Di Bel Air – La Serie Completa (Stagioni 1-6) – Esclusiva Amazon (23 DVD) In offerta a 32,99 – invece di 69,9

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Woodstock – Edizione 40° Anniversario Limited Edition Revisited In offerta a 6,99 – invece di 12,99

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).