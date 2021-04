Aspirapolvere automatico Yeedi in sconto a partire da 129,99 euro su Amazon

Se volete comprare un aspirapolvere automatico di Yeedi, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva su Amazon che si combina con il checkbox e un codice speciale da inserire nel carrello prima di completare l’ordine. I prodotti in offerta sono tre: Yeedi K650, Yeedi 2 Hybrid e Yeedi K700. Ecco le caratteristiche, i prezzi in offerta e le modalità per pagarli il meno possibile.

La superficie superiore è realizzata in vetro temperato antigraffio, il che la rende abbastanza resistente al contatto con animali domestici e giocattoli dei bambini. Utilizza un filtro che promette di trattenere fino al 99% della polvere e degli allergeni (motivo per cui l’azienda lo consiglia soprattutto per chi possiede animali domestici) e può funzionare sia da aspirapolvere che, contemporaneamente, da lavapavimenti: basta inserire l’acqua nell’apposito serbatoio, che ha una capacità massima di 300 ml (quello che raccoglie la polvere invece è da 400 ml), ed azionarlo per combinare l’aspirazione all’umidificazione del pavimento tramite il panno agganciabile sul fondo.

Per quanto riguarda l’autonomia, promette fino a 130 minuti di utilizzo con una sola carica. Oltre alla modalità di pulizia automatica offre quella “Spot” che ritorna utile per spazzare un punto preciso della stanza (magari dove si scrolla la tovaglia) e quella Edge che permette di ripulire tutto il perimetro della casa raggiungendo ogni angolo. E’ inoltre molto silenzioso: siamo intorno ai 56 dB, quindi non dovrebbe spaventare gli animali domestici o svegliare i bambini che riposano nelle vicinanze.

E’ in vendita su Amazon a 199,99 euro ma al momento è attiva una promozione che consente di risparmiare 60 euro attivando la casella “Coupon” (in arancione) nella pagina prodotto. In questo modo lo si pagherebbe 139,99 euro ma se si inserisce il codice ULQMH8NS nell’apposito spazio nella pagina di repilogo ordine prima di portare a termine l’acquisto si ottiene un ulteriore sconto di 10 euro, pagandolo quindi 129,99 euro spedizione compresa.