I preordini iPhone 12 viola sono iniziati anche su Amazon

Praticamente in contemporanea con Apple, anche su Amazon sono iniziati i preordini di iPhone 12 viola. Lo smartphone Apple nella nuova colorazione introdotta da Cupertino nell’evento Spring Loaded del 20 aprile si può preordinare nei tagli da 64GB, 128GB e 256GB agli stessi prezzi di listino Apple, con consegne a partire da venerdì 30 aprile.

Una valida alternativa per chi apprezza l’ottimo servizio di spedizioni e di servizio clienti di Amazon, a maggior ragione se è un abbonato ad Amazon Prime con spedizioni rapide gratis incluse per tutti gli acquisti.

Ma c’è un altro vantaggio importante. Ormai da diversi mesi per gli acquisti dei prodotti di elettronica di consumo e non solo, Amazon permette agli abbonati Amazon Prime di suddividere il costo dell’acquisto in 5 rate mensili più piccole, naturalmente senza costi, senza interessi e senza nemmeno dover compilare moduli o affrontare lunghe e noiose pratiche, come invece occorre fare per i finanziamenti tasso zero nei negozi fisici.

Così grazie ai preordini iPhone 12 viola su Amazon è possibile acquistarlo nella versione da 64GB al prezzo di listino di 939 euro, oppure scegliere di pagare in 5 rate mensili da 187,80 euro al mese. Il modello da 128GB al prezzo di listino di 989 euro, si può comprare pagando 5 rate da 197,80 euro. Infine il modello top da 256GB al prezzo di listino di 1.109 euro, si può comprare in una soluzione unica oppure pagando 5 rate da 221,80 euro.

Stesso discorso per iPhone 12 mini viola disponibile su Amazon per i preordini da questa pagina. I preordini di iPhone 12 viola su Amazon, così come in tutte le altre colorazioni e capacità, è disponibile a partire da questa pagina.