Aspirapolvere per auto portatile in offerta a 24 euro

Quanti fossero alla ricerca di uno strumento per la pulizia dell’auto, ma non solo, dovrebbero certamente dare una possibilità a questo aspirapolvere portatile. Costa appena 24 euro, e può avere anche altri usi. Ecco quali.

Principalmente si tratta di un aspirapolvere portatile, completamente wireless, e che grazie al suo potente motore brushless può raggiungere 35500 giri al minuti. Viene fornito con diversi beccucci per aspirare al meglio la polvere dall’auto, ed è in grado di erogare una potenza di vuoto di 90000pa/120000Pa. Al suo interno due batterie da 2000 mAh che permettono di raggiungere circa 60 minuti di autonomia. Peraltro si ricarica facilmente grazie ad una normalissima presa USB, così da non avere il fastidio di dover cambiare di continuo le batterie.

Il piccolo aspirapolvere ha diverse altre utili funzioni. Anzitutto può essere utilizzato come una sorta di compressore, utile ad esempio d’estate per gonfiare materassini. Inoltre, funziona anche come una piccola pistola per creare il vuoto, ad esempio nei sacchetti per mantenere fresco il cibo. Non solo, può funzionare come pistola per spruzzare aria compressa, utilissimo per la pulizia di computer o altri apparecchi tecnologici.

Il piccolo aspirapolvere risulta essere davvero silenzioso, con un grado di rumorosità inferiore a 32 decibel, contro i 120 decibel di molti altri prodotti concorrenti. Questo anche grazie alla presenza interna di un motore brushless senza spazzole, che oltre ad essere più silenzioso è anche più resistente e longevo nel tempo.

A livello di dimensioni la “pistola” è alta circa 16 centimetri, larga 21 cm, ma che può arrivare a 34cm grazie alla presenza di beccucci per aspirare l’auto.

Potete acquistare questo aspirapolvere direttamente a questo indirizzo a partire da 24 euro. Nella stessa pagina sono presenti bundle con filtri aggiuntivi e borsa per il trasporto.