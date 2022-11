Sconto di 130€ per JBL PartyBox On-The-Go, la cassa che trasforma ogni festa in una grande festa

JBL PartyBox On-The-Go, la cassa per trasformare ogni festa in una grande festa, va in sconto: 209€ invece che 329€ il prezzo più basso di sempre.

Questa cassa non è una normale cassa come tante che abbiamo visto nei giorni scorsi. È molto potente con i suoi 100W (al confronto un’ottima cassa arriva a 15W, una “estrema” a 50W) ma questo non è tutto: è dotata di una luce che suona in sincrono con la musica e di un microfono wireless che può essere usato per fare un duetto virtuale con il proprio cantante preferito.

Oltre a questo JBL PartyBox On-The-Go, numerose opzioni di connettività: Bluetooth, USB, AUX e TWS (True Wireless Stereo) che possono essere usate per trasformare la cassa in un amplificatore cui collegare uno strumento. suonare il tuo pezzo preferito.

Tra i dettagli: apribottiglie, cinghia imbottita per il trasporto e anche una fessura che può essere usata per infilarci un tablet che può essere usato per le parole di un testo o per uno spartito oppure per tenere vicino alla cassa la fonte dello streaming musicale

Tra gli altri dettaglio di JBL PartyBox On-The-Go,

Luci con pattern preimpostati oppure dinamici che si sincronizzano con la musica

microfono wireless JBL con un raggio d’azione fino a 10 metri

regolazione dei bassi, treble ed eco per ottenere l’effetto vocale perfetto

batteria ricaricabile integrata con riproduzione fino a 6 ore

protezione splashproof IPX4

Effetto stereo grazie al collegamento Bluetooth True Wireless Stereo di due casse

riproduzione da pendrive via porta USB

Peso di 6 KG circa

Come abbiamo accennato JBL PartyBox On-The-Go, costerebbe 329 €. Amazon la vende a 209 € il prezzo di una normale cassa Bluetooth

Si compra da qui