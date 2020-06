Asta selfie Mpow, un 3-in-1 con treppiede e telecomando Bluetooth incorporato a soli 9,99 euro ancora per poco

Se dovete comprarvi un’asta per selfie buttate un occhio su quella di Mpow, un tre-in-uno solido, robusto ed estremamente versatile, attualmente in promozione con un codice a soli 9,99 euro. E’ leggero come tanti altri ma offre due ulteriori vantaggi non di poco conto: oltre ad essere un’asta per selfie infatti incorpora sul manico un telecomando Bluetooth removibile e che può essere perciò pigiato sia direttamente dall’asta per scattare un selfie, sia sganciato per controllare il sistema a distanza. Rispetto ai telecomandi offerti dalle soluzioni concorrenti, non utilizza una batteria a bottone ma una da 65 mAh ricaricabile tramite cavetto: promette fino a 24 ore di autonomia e si ricarica completamente in mezz’ora.

Il secondo vantaggio è rappresentato dal manico che si trasforma in un mini-treppiede: in pratica si divide in tre sezioni che si aprono quanto basta per permettere di sostenere lo smartphone su un tavolo, sul pavimento o su una superficie piana e scattare così foto di gruppo con estrema facilità, anche dove non è presente un appoggio sicuro per il telefono. I piedini del treppiede sono in gomma antiscivolo, perciò si può posizionare in sicurezza anche su superfici lisce mentre la testa inclinabile permette di direzionare facilmente lo smartphone agganciato praticamente di trecentosessanta gradi, adeguando così la ripresa in base all’occasione.

Il telefono, per l’appunto, si aggancia ad una morsa estensibile – da 5.6 a 8.9 centimetri – che permette di afferrare qualsiasi smartphone, anche phablet dotati di custodia. L’asta può essere estesa fino a 26 centimetri di lunghezza, assicurando così selfie anche in compagnia oppure foto dall’alto ad esempio nei concerti. E’ inoltre costruita in robusta lega d’alluminio ed è perciò fatta per durare. quando chiusa misura poco meno di 20 centimetri, potendo sparire tranquillamente all’interno di una borsa o del tascone di un cappotto e pesa 120 grammi, quanto basta quasi per dimenticarsene.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di soli 21 euro ma, come accennato, potete pagarlo pochissimo: solo 9,99 euro inserendo il codice 8TN5IBZP nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 27 giugno.