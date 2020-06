Gli spot Apple fanno incetta di premi Design and Art Direction

Molto più che degli spot: gli annunci pubblicitari di Apple, per la giuria del premio Design and Art Direction, sono campagne eccellenti e da imitare. Cupertino ha fatto incetta di premi al Design and Art Direction 2020 aggiudicandosi infatti 20 “matite”, il premio dei Design and Art Direction.

L’ente benefico britannico ha consegnato ad Apple – solo virtualmente a causa della pandemia per il Coronavirus – 20 riconoscimenti per gli annunci pubblicitari realizzati per presentare AirPods, iPhone e altri servizi marchiati Mela morsicata.

Ad essere premiato, tra gli altri, lo spot Bounce di Apple, del 2019, creato per raccontare il design leggero di AirPods. Solo con Bounce Apple si è aggiudicata due matite gialle e tre grafite. L’annuncio è stato creato dal partner Apple TBWA/ Media Arts Lab.

Ha ottenuto una matita gialla e due matite di legno il cortometraggio “The Underdogs”: un film di tre minuti che racconta le vicende di un gruppo di impiegati che utilizzano diversi prodotti Apple per trasformare il proprio sogno – una scatola rotonda per la pizza – in realtà. Smuggler ha prodotto l’annuncio, che è stato diretto da Mark Molloy.

Hermitage, creato sempre dalla TBWA / Media Arts Lab, è l’altra campagna pubblicitaria di Apple ad aver ottenuto il riconoscimento dal Design and Art Direction 2020. Più che uno spot, Hermitage è il lungometraggio (dura 5 ore e 19 minuti) creato per esaltare le caratteristiche della fotocamera (e della batteria) di iPhone 11 Pro. Si è aggiudicato una matita grafite.

Apple riceve spesso riconoscimenti importanti per i suoi annunci pubblicitari, come accaduto già per gli spot girati nel 2018. Da sempre, filmati e colonne sonore (qui l’articolo dedicato ai 40 anni di musica nelle pubblicità di Apple) non sono passati inosservati e – in molti casi – hanno segnato la storia della comunicazione e della tecnica pubblicitaria.