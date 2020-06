iOS 14 svela che TikTok copia dati ogni 3 secondi, lo sviluppatore ripiega

Pur essendo nella sua prima versione beta per sviluppatori, iOS 14 presentato alla WWDC 2020 sorprende in flagrante un comportamento TikTok quanto meno poco corretto, perché copia dati e appunti memorizzati nella Clipboard ogni 2-3 secondi. Le nuove funzioni per la tutela della privacy che Apple ha introdotto in iOS 14 funzionano benissimo già in beta, svelando il comportamento poco corretto di TikTok, l’app social regina dei brevi video clip che fa furore tra i giovanissimi e che in passato è già stata più volte al centro dell’attenzione per policy su contenuti e privacy discutibili.

Se ne sono accorti immediatamente gli sviluppatori che hanno accesso a iOS 14 beta: infatti il nuovo sistema operativo informa con un avviso l’utente ogni volta che una app copia dati e appunti memorizzati nella Clipboard. TikTok copia dati dalla Clipboard in continuazione, praticamente ogni volta che l’utente effettua due o tre digitazioni.

Un comportamento sospetto che passa del tutto inosservato in iOS 13 ma che emerge chiaramente in iOS 14, grazie al nuovo messaggio di avviso, come dimostrano diverse schermate apparse in rete nelle scorse ore. In questo articolo riportiamo una schermata pubblicata su Twitter da Jeremy Burge. Lo sviluppatore del social cinese si è affrettato a rilasciare una dichiarazione e a prendere provvedimenti, giustificando che la funzione è stata inclusa come sistema anti-spam e che sarà rimossa nella prossima versione dell’app già sottoposta per la pubblicazione su App Store:

«In seguito alla versione beta di iOS 14‌ il 22 giugno, gli utenti hanno visualizzato le notifiche durante l’utilizzo di alcune app popolari. Per TikTok, questo è stato innescato da una funzionalità progettata per identificare il comportamento ripetitivo e spam. Abbiamo già inviato una versione aggiornata dell’app all’App Store rimuovendo la funzione antispam per eliminare qualsiasi potenziale confusione. TikTok si impegna a proteggere la privacy degli utenti e ad essere trasparente su come funziona la nostra app».

Anche se la funzione e le motivazioni indicate da TikTok possono suscitare dubbi, occorre rilevare che lo sviluppatore ha effettivamente mantenuto la parola: gli utenti che hanno scaricato la nuova versione dell’app confermano che la funzione in questione è già stata rimossa. Per tutte le nuove funzioni per la privacy dell’utente e tutte le importanti novità in arrivo con iOS 14 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo realizzato un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento, inclusi quelli che parlano delle funzioni che troveremo su iOS 14 e iPad OS 14, sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.