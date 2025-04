Il Ceraluminum di Asus a Milano in un’opera d’arte controllata dalla AI

Pubblicità

Ora avete un motivo in più per fare un salto alla Design Week di Milano: fino al 13 aprile infatti potrete incappare nel Willful Wonder di Asus, una particolarissima opera d’arte realizzata in collaborazione con lo Studio INI.

È stata temporaneamente installata nel cuore della città, nella Galleria Meravigli, ed è curiosa per due motivi. Innanzitutto, perché è fatta di Ceraluminum, lo stesso materiale che Asus usa per la scocca dei quattro nuovi Zenbook che pure potrete toccare con mano durante l’evento.

Cos’è il Ceraluminum

Si tratta di un nuovo composto brevettato dall’azienda taiwanese che combina la leggerezza dell’alluminio con la resilienza della ceramica. In pratica tramite scariche elettriche rilasciate in una soluzione di acqua pura e sali minerali, l’alluminio si trasforma in uno strato simile alla ceramica.

Una ceramizzazione dell’alluminio che appunto migliora la resistenza all’usura, ai graffi e agli urti – spiegano – ma allo stesso mantiene estetica, leggerezza ed eleganza. Per altro è anche un materiale più sostenibile perché sostituisce gli acidi tradizionalmente impiegati per l’anodizzazione dell’alluminio con un nuovo metodo che elimina i composti organici, i composti organici volatili (VOC) e i metalli pesanti dalle acque reflue, ottenendo un materiale riciclabile al 100%.

L’AI che trasforma l’opera d’arte

Il secondo motivo per cui vale la pena dare un’occhiata da vicino all’opera è che risponde dinamicamente al passaggio dei visitatori. Non solo una serie di pannelli semitrasparenti simili ad ali si aprono e si chiudono alle loro spalle, ma toccando il Ceraluminum l’opera muta la propria forma. Praticamente l’installazione, ci dicono, misura le variazioni di conduttività causate dal tocco dei visitatori e, con un modello generato dall’intelligenza artificiale, crea rappresentazioni delle loro interazioni con l’opera.

È una metafora del rapporto tra gli esseri umani e i computer portatili, che reagiscono ai loro impulsi, si evolvono insieme a loro e ne migliorano le prestazioni. In “Willful Wonder”, l’uomo e la tecnologia si uniscono in un viaggio interattivo unico. L’intera installazione rispecchia la sottile silhouette dello Zenbook richiamandone la leggerezza e imitando i sensibili meccanismi di attivazione della natura, creando un gioco di movimenti tra rivelazione e occultamento.

ASUS Zenbook Ceraluminum Signature Edition

Questa installazione come dicevamo è un’omaggio alla nuova, limitata serie di Zenbook disponibile in quattro finiture – Nero Ossidiana, Bianco Pamukkale, Terra Mocha e Blu Luminoso – che troverete esposta insieme alle relative custodie e confezioni alla mostra Design You Can Feel che come dicevamo si terrà a Milano in occasione della Design Week, in Galleria Meravigli, fino al 13 aprile.