Aqara rende universale l’intelligenza dei suoi dispositivi grazie a Matter

Aqara, uno dei protagonisti della smart home, compie un nuovo passo verso l’apertura e l’interoperabilità annunciando il supporto completo allo standard Matter e l’estensione della funzionalità Advanced Matter Bridging su tutta la gamma dei suoi hub e controller.

Cos’è Advanced Matter Bridging?

Advanced Matter Bridging non è una semplice compatibilità con Matter, ma una vera e propria estensione dell’intelligenza dell’ecosistema Aqara verso le piattaforme terze come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings, Home Assistant e altre.

In concreto, permette di:

Convertire scene e segnali personalizzati creati nell’app Aqara in dispositivi virtuali Matter (es. sensori di presenza, switch virtuali);

creati nell’app Aqara in (es. sensori di presenza, switch virtuali); Esportare funzionalità esclusive dei dispositivi Aqara (come il rilevamento cadute dell’FP2 o l’intelligenza artificiale delle videocamere) verso piattaforme esterne;

dei dispositivi Aqara (come il rilevamento cadute dell’FP2 o l’intelligenza artificiale delle videocamere) verso piattaforme esterne; Usare automazioni avanzate create con Aqara Home all’interno di ecosistemi terzi, mantenendo la logica creata nell’app di origine.

Risultato: automazioni più ricche, integrate e libere da vincoli di ecosistema.

Compatibilità estesa e requisiti

Questa funzionalità, introdotta con l’Hub M3, è ora disponibile anche su:

Camera Hub G5 Pro

Hub M100

Doorbell Camera Hub G410

Hub M2

Hub M1S / M1S Gen 2

Hub E1

Camera Hub G3

Serve il firmware versione 4.3.4 o superiore e l’app Aqara Home versione 5.1.4 o più recente.

Una smart home sempre più aperta

Oltre al Matter Bridging, Aqara ha ottimizzato anche i suoi Thread Border Routers, che ora possono unirsi a reti Thread esistenti di altri ecosistemi e comunicare su più reti LAN per maggiore affidabilità.

Con oltre 50 tipologie di dispositivi compatibili Matter già supportati, Aqara si posiziona come uno dei marchi con la più ampia interoperabilità disponibile oggi.

Tra i nuovi dispositivi compatibili troviamo:

Aspirapolvere robot, spine dimmerabili, sensori ambientali

Elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni, piani cottura)

Sistemi energetici (pannelli solari, batterie, caricatori EV)

Conclusione

Con l’Advanced Matter Bridging, Aqara dimostra di voler andare oltre il semplice supporto a Matter: punta a rendere universali le proprie funzioni avanzate, consentendo a ogni utente di costruire una smart home ricca, flessibile e a prova di futuro, qualunque sia la piattaforma scelta come centro di controllo.

La funzionalità Advanced Matter Bridging, inizialmente introdotta con la Hub M3, è ora disponibile su tutti i Matter Controller e bridge del brand.

Il supporto per altri tipi di dispositivi Matter è compreso in Aqara Home versione 5.1.9 e nel firmware versione 4.3.5 per i Matter Controllers, con aggiornamenti previsti più avanti questo mese.