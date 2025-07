Prime Day, ASUS Chromebook Plus CX3402 a 279 euro

Su Amazon il ASUS Chromebook Plus CX3402 costa 279€ invece di 449€ parliamo di un notebook equipaggiato con display da 14 pollici Full HD e scocca compatta, un’opzione versatile per studio, lavoro e intrattenimento.

Design sottile e prestazioni Intel Core

Con un peso di soli 1,44 kg e uno spessore di 1,87 cm, questo Chromebook è pensato per chi si sposta spesso. Il processore Intel Core i3 di 12ª generazione e gli 8 GB di RAM gestiscono le app e le attività quotidiane in modo fluido, senza rallentamenti. Il sistema operativo ChromeOS garantisce reattività immediata e avvio istantaneo.

Funzionalità Google e protezione integrata

Tra i vantaggi, aggiornamenti automatici, antivirus integrato e un anno incluso di Google One con 100 GB di spazio cloud. Ideale per chi lavora nel cloud o utilizza i servizi Google, consente di salvare documenti, foto e backup in modo sicuro. La configurazione è immediata e il sistema è pronto all’uso senza installazioni complesse.

Prezzo scontato per mobilità e sicurezza

Il prezzo di listino è di 449€ (prezzo di listino) ma ora si acquista su Amazon a 279€. Una soluzione conveniente per chi cerca portabilità, accesso rapido ai servizi Google e protezione continua.

