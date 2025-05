Minimo storico per MacBook Air, solo 989 €

Pubblicità Il nuovo MacBook Air 13’’ con chip M4 è disponibile oggi a soli 989€ su Amazon invece di 1249€: una riduzione di prezzo che pertya questo Mac, perfetto per chi cerca potenza, leggerezza e autonomia in un unico dispositivo, al minimo storico. Prestazioni da Pro in un corpo Air Equipaggiato con il nuovissimo chip M4, il MacBook Air 2025 porta le prestazioni a un livello superiore. L’architettura a 3 nanometri garantisce maggiore efficienza energetica e potenza di calcolo rispetto al già veloce M3, migliorando le performance in multitasking, video editing, sviluppo software e intelligenza artificiale. Tutto questo in un corpo sottilissimo da 11,3 mm e con un peso di appena 1,24 kg: il portatile ideale da portare ovunque. Un alleato perfetto per lavoro, studio e tempo libero Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici è luminoso e dettagliato, perfetto per lavorare su documenti, guardare contenuti in streaming o ritoccare immagini. La batteria arriva fino a 18 ore di autonomia reale, rendendolo perfetto per l’uso in mobilità senza l’ansia del caricatore. Con macOS Sonoma e il futuro aggiornamento a Sequoia, avrai un sistema sempre fluido, sicuro e con funzionalità avanzate come la continuità con iPhone e iPad. Una delle migliori occasioni Apple del momento Considerando che si tratta del modello più recente della gamma, il prezzo di 989€ invece di 1249€ rappresenta un’opportunità importante. È difficile trovare un altro portatile così bilanciato, soprattutto con l’affidabilità e la longevità tipiche di Apple. Il chip M4 lo rende pronto per gli anni a venire, anche con software più esigenti. Il prezzo è il minimo mai visto per questa macchina che in precedenza è sempre costata più di mille euro. Solo recentemente era scesa a 999 €, comunque dieci euro più di oggi.

