Asus, i display ProArt e altre novità al NAB Show 2025

Nell’ambito del NAB Show 2025 di Las Vega, Asus ha presentat oil monitor ProArt Cinema PQ09, il più grande display micro-LED mai realizzato dal produttore. Sono stati presentati anche il ProArt Display 6K PA32QCV, il colorimetro ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1 ed il ProArt P16 da 16 pollici, un portatile creativo equipaggiato con una NPU da 50 TOPS, un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e fino ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070.

ASUS ProArt Cinema PQ09

Il ProArt Cinema PQ09 è l’ultima novità della linea di display ProArt Cinema dotati di tecnologia micro-LED. Questo monitor 4K HDR da 162 pollici vanta pixel di 0,93 mm, luminosità di picco di 1200 nit, elevato rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 del 97%. Rispetto ai tradizionali schermi micro-LED con un pixel pitch di 1,2 o 1,5 mm, ProArt Cinema PQ09 promette immagini più fluide e vibranti, rendendolo lo schermo di grandi dimensioni perfetto per l’home cinema, il broadcasting o i più svariati utilizzi.

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV

Il ProArt Display 6K PA32QCV è un monitor da 32 pollici con una risoluzione di 6016 x 3384 con 216 pixel per pollice, indicato come ideale per gli editor video, i fotografi e gli artisti dell’IA. Rispetto ad un monitor 4K delle stesse dimensioni, PA32QCV offre il 145% in più di spazio di lavoro a schermo, fornendo spazio di lavoro ancora più ampio. Con una copertura DCI-P3 del 98% e sRGB del 100% e la certificazione VESA DisplayHDR 600, PA32QCV promette “riproduzione dei colori fedele alla realtà”. Il monitor vanta un rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione (Anti Glare Low Reflection – AGLR). A differenza delle tradizionali finiture opache dei pannelli che ammorbidiscono le immagini, secondo il produttore il rivestimento garantisce fedeltà del colore dei pixel e maggiore nitidezza dei dettagli. PA32QCV è certificato da Calman e calibrato in fabbrica per garantire un’accuratezza colore con Delta E<2, che lo rende l’ideale per il color grading. Il supporto alla tecnologia ASUS Light Sync, con sensori di luce ambientale e di retroilluminazione, promette ulteriore accuratezza dei colori e temperature cromatiche fedeli.

Sul versante connettività PA32QCV offre due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery a 96 watt e supporto daisy-chain. È equipaggiato, inoltre, con una porta DisplayPort 1.4 (con compressione del flusso di visualizzazione), una porta HDMI 2.1 e un hub USB. L’Auto KVM integrato consente di passare e controllare due laptop oppure due computer desktop collegati tramite un’unica tastiera e un unico mouse, facilitando ulteriormente il multitasking.

ProArt CaliContrO MCA02

Il colorimetro ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1 funziona esclusivamente con le applicazioni ASUS per la calibrazione hardware e software dei display ProArt compatibili. Può essere collegato ad un monitor compatibile per fornire accesso diretto all’OSD (On-Screen Display) e gestire le regolazioni, e supporta il feedback della vibrazione. Il colorimetro offre un controlli precisi delle applicazioni Adobe e di altre applicazioni abilitando delle scorciatoie personalizzate, che consentono di ingrandire e rimpicciolire le immagini oppure di regolare rapidamente le dimensioni del pennello, semplicemente ruotando la manopola integrata. L’interfaccia predefinita può essere personalizzata e adattarsi a specifici stili di lavoro.

ProArt Display PA16USV

Il ProArt Display PA16USV è l’ultima aggiunta tra i monitor Serial Digital Interface (SDI) di ASUS. Questo monitor 4K da 15,6 pollici ha una densità pari a 282 ppi e supporta la connettività SDI 12G. Il cavalletto regolabile, le due prese per treppiede e la compatibilità con lo standard di montaggio a parete VESA lo rendono ideale per la produzione oppure la post-produzione di contenuti. Durante il NAB Show, il PA16USV è stato presentato con dimostrazioni dal vivo in vari momenti di lavoro sul set, tra cui il monitoraggio diretto, la messa a fuoco e l’uso del carrello DIT.

I prezzi non sono stati comunicati; ne dovremmo sapere di pià nelle prossime settimane.