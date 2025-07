Prime Day, il laptop ASUS TUF Gaming A15 al minimo dell’anno

Su Amazon trovate in offerta ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR, pensato per sessioni di gioco intensive con la necessità di prestazioni elevate. Il costo è di 689€, invece che di 749€, minimo dell’anno,

Display ad alta frequenza e sincronizzazione adattiva

L’Asus TUF Gaming A15 si fonda su un pannello da 15,6 pollici a 144Hz, che supporta Mini LED Nebula HDR per una resa cromatica potenziata, perfetto per il gaming.

Il supporto a Adaptive-Sync consente al monitor di allinearsi in tempo reale con la frequenza della GPU, evitando tearing e stuttering durante il gioco. Questo lo rende adatto non solo al gaming competitivo, ma anche alla visione di contenuti fluidi e realistici.

Prestazioni elevate con Ryzen 7 e RTX 3050

Il portatile monta un processore AMD Ryzen 7 7435HS affiancato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6, con switch MUX per sfruttare appieno le prestazioni della grafica dedicata. Si tratta di una combinazione che supporta senza difficoltà titoli AAA, editing video, modellazione 3D e multitasking intensivo, con consumi energetici gestiti in modo intelligente.

Ottimizzazione per il gioco e audio pulito

La tastiera retroilluminata RGB è progettata per il gaming, con layout pensato per la precisione e la personalizzazione. La presenza della webcam HD 720p lo rende anche adatto a contesti professionali o streaming. Il sistema AI di cancellazione del rumore bidirezionale riduce i suoni indesiderati in entrata e uscita, mentre le ventole ARC Flow migliorano la dissipazione del calore del 13% rispetto ai modelli precedenti.

Il prezzo di listino di questo modello è di 749€, ma al momento è acquistabile su Amazon a 689€, con uno sconto diretto di 60€.

