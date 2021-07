ASUSTOR Drivestor 2 e 4, due nuovi piccoli NAS tuttofare

ASUSTOR, azienda che si è più volte fatta notare per la produzione di NAS, ha annuncia la disponibilità dei nuovi NAS entry-level Drivestor 2 e 4.

Dotati rispettivamente di 2 e 4 alloggiamenti, i Drivestor 2 e 4 sono equipaggiati con CPU Quad-Core Realtek RTD1296 1.4 GHz e 1 GB di memoria DDR4, un’accoppiata che promette un livello prestazioni che fino a poco tempo fa era a esclusivo appannaggio di soluzioni ben più costose.

Basati sul nuovo sistema operativo ADM 4.0, che ha introdotto numerosi aggiornamenti e migliorie sul fronte della sicurezza e delle prestazioni, i nuovi dispoisitivi sono in grado di effettuare la transcodifica hardware 4K HEVC a 10 bit, che in modalità “Media” consente la riproduzione di video in altissima risoluzione su smart TV, tablet e smartphone.

Grazie a diverse app per Android e iOS, tra le quali AiMusic, AiFoto, AiVideos e AiData, i nuovi Drivestor 2 e 4 sono ideali anche per la riproduzione in streaming su smartphone di brani musicali, per visualizzare da remoto i propri archivi fotografici e i propri video, nonché per caricare e scaricare ogni tipo di documento senza doversi preoccupare di fare i conti con lo spazio occupato sui servizi cloud.

Grazie alla possibilità di offrire uno spazio storage di fino a 36TB per il Drivestor 2 e di ben 72TB per il Drivestor 4, i nuovi NAS ASUSTOR sono ideali anche per chi è alla ricerca di una soluzione per l’archiviazione dei documenti, le foto e i video di tutta la famiglia, nonché per i backup di tutti computer.

I nuovi Drivestor 2 Pro (AS1102T) e 4 Pro (AS1104T) saranno disponibili in Italia a partire dal mese di Agosto con prezzi di listino rispettivamente di 179 Euro e 299 Euro IVA compresa.