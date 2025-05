Nanoleaf rende splendidi casa e giardino con due nuove luci smart

Quando si tratta di luci smart uno dei protagonisti sulla scena, ben noto a tutti gli utenti, è certamente Nanoleaf. Il marchio ha saputo consolidare nel tempo la sua leadership in questo settore, diventando un punto di riferimento nel mondo dell’illuminazione smart.

Ora Nanoleaf amplia il suo catalogo di prodotti presentandone due, uno per la casa, l’altro per il giardino: rispettivamente Rope Light e Solar Garden Light, pensati per portare un tocco vivace e colorato all’interno – e all’esterno – della casa.

Nanoleaf Solar Garden

Tra i due nuovi arrivi, Solar Garden Light è senza dubbio quella che desta maggiore curiosità, soprattutto perché segna una rara incursione del marchio nel settore dell’illuminazione da esterno. A listino in confezione doppia al prezzo di 54 euro, rappresenta la prima proposta a energia solare firmata Nanoleaf.

Ogni unità è dotata di otto “rami” LED che si diramano da uno stelo centrale, con certificazione di impermeabilità IP65, un sensore di luce naturale per l’accensione e lo spegnimento automatici e supporto per un’ampia gamma di colori RGB oltre a bianchi regolabili. Il risultato è una lampada decorativa perfetta per valorizzare giardini, terrazze o qualsiasi spazio outdoor.

Nel caso in cui la luce solare non fosse sufficiente per una ricarica completa, è possibile utilizzare anche una porta USB-C per alimentare le luci.

Nanoleaf Rope Light

Insieme alla luce solare da giardino, Nanoleaf ha presentato anche la nuova Rope Light, una striscia luminosa lunga cinque metri progettata per offrire maggiore versatilità. Estremamente flessibile, questa striscia può essere piegata, attorcigliata e modellata a piacimento, permettendo di creare installazioni luminose personalizzate.

La Rope Light è dotata di illuminazione RGB indirizzabile, un diffusore in silicone per una luce più uniforme e offre infinite possibilità di personalizzazione tramite l’app Nanoleaf, creando scene animate, palette cromatiche e accedere a migliaia di design condivisi dalla comunità di utenti Nanoleaf.

La striscia supporta oltre 16 milioni di colori, il mirroring dello schermo tramite Nanoleaf 4D Sync+ e la sincronizzazione musicale per effetti luminosi reattivi al suono. Nanoleaf Rope Light è già disponibile al prezzo di 89,99 euro su Amazon, che ha in catalogo molte altre luci smart del marchio tramite il negozio ufficiale.

Per gli articoli su altri prodotti Nanoleaf vi invitiamo a partire da questa pagina di macitynet.