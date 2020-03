Atari Missile Command Recharged porterà il nonno dei videogiochi su mobile

L’annuncio di Atari sull’arrivo di Missile Command Recharged in versione mobile è di quelli che risollevano antichi ricordi. Per i lettori stagionati non occorrono presentazioni, invece quelli più giovani devono sapere che il nome Atari è stato per tanti anni sinonimo di videogiochi e per estensione anche di tecnologia, mentre Missile Command è stato uno dei primissimi videogiochi commerciali che tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 del secolo scorso si potevano giocare esclusivamente nei bar a suon di monete. Solo successivamente sono arrivate le prime console e i videogiochi da salotto.

Alla strepitosa (un tempo) risoluzione di 256 x 231 pixel lo schermo mostrava in grafica super stilizzata sei città e tre silos di missili nella parte inferiore dello schermo: con una trackball il giocatore controllava un mirino e premeva un pulsante per lanciare missili che con la loro esplosione avrebbero fatto brillare le testate nucleari in arrivo dal cielo, prima che raggiungessero città e silos.

Fortunatamente Atari ha pensato bene di rinforzare un po’ gameplay e contenuti per il ritorno di Missile Command Recharged. La prospettiva rimarrà la stessa, naturalmente con grafica stilizzata, un filo più moderna forse, e impreziosita dallo stile neon colorato, come già visto anche in Pac Man Championship Edition e Space Invaders Extreme. Come segnala Polygon, da cui riportiamo alcune immagini, per movimentare l’azione e renderla più digeribile ai videogiocatori di oggi ci saranno anche potenziamenti e un sistema di upgrade per i propri missili.

Lo sviluppatore anticipa anche una chicca per nostalgici di ogni età: grazie a una modalità in realtà aumentata sarà possibile proiettare l’azione di gioco all’interno di una macchina arcade cabinet, naturalmente virtuale, per riassaporare l’ebrezza dell’era d’oro delle sale gioco e dei videogiochi nei bar.

Il gioco Atari storico debuttò nel mese di luglio del 1980: per celebrare i suoi 40 anni il nuovo Missile Command Recharged sbarcherà su iPhone e Android in primavera. Sarà un titolo gratuito sostenuto da inserzioni pubblicitarie, ma chi lo desidera potrà anche effettuare un singolo acquisto in-app per eliminare le inserzioni.

