Come donare la maschera di Decathlon agli ospedali per trasformarla in respiratore

Chi possiede una maschera da sub di Decathlon può donarla agli ospedali per trasformarla in respiratore. Stiamo parlando nello specifico del modello Easybreath che nei giorni scorsi è salito agli onori della cronaca grazie alla rivoluzionaria idea dell’ex primario Dr. Renato Favero, che avrebbe trovato il modo di trasformarle in una maschera C-PAP ospedaliera per terapia sub-intensiva realizzando uno speciale componente tramite la stampa 3D.

Un ingegnoso stratagemma nato per sopperire alla mancanza di questo dispositivo di cui, proprio in questi giorni di emergenza COVID-19, se ne sente l’urgente bisogno, che è piaciuto anche a Decathlon, che si sarebbe già attivata donando 10.000 maschere alle regioni italiane.

Ciascuno di noi però può contribuire alla causa donando la propria maschera Decatlhon per trasformarla in respiratore. Come spiegato dall’azienda che attualmente sta realizzando le valvole compatibili «Le maschere si possono utilizzare nuove, quindi se qualcuno non le avesse mai usate o le ha ancora impacchettate si può organizzare con la protezione civile della propria zona in modo da accordarsi».

In tal caso vi informiamo del fatto che nelle ultime ore l’operazione è stata facilitata attraverso questo sito web dal quale è possibile compilare un form e mettersi in una sorta di lista di attesa per la donazione. Gli ospedali o gli enti preposti ad aiutare nell’emergenza coronavirus, tra cui appunto la Protezione Civile, ma tra cui figurano anche Polizia Locale, Polizia Provinciale, Arma dei Carabinieri e Polizia possono infatti consultare l’elenco e contattare gli utenti che si sono proposti per il ritiro delle maschere.

Se volete saperne di più sulla maschera Easybreath di Decathlon trasformata in respiratore ospedaliero, potete dare un’occhiata a questo nostro articolo. Invece tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.