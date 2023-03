ATEZR P20 PLUS, l’incisore laser professionale per tutti con sconto di 299 dollari

La nuova offerta per la macchina a incisione laser professionale è servita. Atezr P20 PLUS offre un’ampia area di lavoro e caratteristiche sorprendenti. Il prodotto include tutto ciò di cui l’utente necessita per iniziare a creare. Oggi si acquista con uno sconto di 299 dollari direttamente a questo indirizzo.

L’incisore laser ha una potenza di 24 W e può raggiungere raggiungere i 24800 mm/min durante il taglio del legno, compreso il tiglio spesso fino a 15 mm. Per capire le potenzialità di questo prodotto, si tratta di una velocità di taglio fino a 4 volte in più rispetto a quella del modulo laser da 6 W.

ATEZR P20 PLUS è in grado di incidere ed effettuare tagli ultra fini, adottando la tecnologia di compressione del raggio che riduce l’area del punto laser a 0,08 * 0,06 mm. Questo consente una maggiore densità di energia, che offre lavori laser di alta qualità con dettagli impeccabili.

La macchina in questione aggiorna anche il metodo di messa a fuoco per risparmiare tempo di lavoro, il che può facilitare l’avvio di ciascuna creazione. Interruttori di fine corsa identificano automaticamente e con precisione le coordinate di lavoro della testa laser, così da impedire alla macchina imprecisioni alle estremità del taglio.

ATEZR P20 PLUS propone anche un coperchio per proteggere gli occhi, ma lasciando completamente libera la visuale sull’area di lavoro. Inoltre, il coperchio panoramico può filtrare il 97% della luce ultravioletta; ancora, il vetro è ignifugo e rende il macchinario particolarmente sicuro da usare.

Da notare che la macchina può incidere il colore anche su acciaio inossidabile, così da dar vita alla creatività di ciascun utente, che potrà sbizzarrirsi con oltre 340 colori.

Potete acquistare ATEZR P20 PLUS direttamente a questo indirizzo a 999 dollari, con un sconto di 299 dollari.