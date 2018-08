Athletics 2: Summer Sports, l’atletica in un gioco 3D per iPhone e iPad

Gli sport atletici in un gioco per iOS: attraverso 30 eventi e 5 competizioni, il giocatore sfida il computer o i propri amici per battere i record in tutto il mondo

L’atmosfera olimpica si può vivere su iPhone e iPad con Athletics 2: Summer Sports, un gioco per iOS che permette di partecipare a 12 eventi di atletica, 4 eventi di tiro, 4 eventi di ciclismo, 6 eventi di nuoto e molto altro ancora.

Il giocatore si può così muovere attraverso ambienti realistici e dettagliati, con animazioni tridimensionali quando si festeggiano le vittorie. Il titolo dispone di un sistema di gioco intuitivo sia per i principianti che per i giocatori esperti: per uno o l’altro sono comunque necessari dita veloci, un tempismo impeccabile e strategie brillanti per sconfiggere gli avversari e conquistare le varie medaglie.

Per ogni evento e per ogni competizione c’è una classifica mondiale da scalare: attraverso l’apposito tabellone il giocatore può controllare il proprio punteggio e così confrontarlo con quello degli altri giocatori in tutto il mondo o dei propri amici, che possono tra l’altro essere sfidati in qualsiasi momento giocando sullo stesso schermo attraverso la funzione che divide lo schermo a metà.

Sono 30 gli atleti da sconfiggere in ogni nazione, dagli Stati Uniti all’Australia. Ci sono cinque diverse competizioni, tra Triathlon, Quadrathlon, Pentathlon, Heptathlon e Decathlon. Gli eventi singoli a disposizione sono invece 30, nello specifico:

100 Meters

110 Meters Hurdles

400 Meters

4×100 Meters Relay

1500 Meters

Javelin Throw

Long Jump

Discus Throw

High Jump

Hammer Throw

Pole Vault

Shotput Throw

Archery

Pistol Shooting 25 meters

Rapid Fire Pistol 25 Meters

Skeet Shooting

Rowing 500 Meters

Rowing 1000 Meters

Swimming 50 Meters

Swimming 100 Meters

Swimming 200 Meters

Swimming 4×100 Meters Relay

Diving: 3 Meters Springboard

Diving: 10 Meters Platform

Cycling: Keirin

Cycling: Individual Pursuit

Cycling: Individual Sprint

Cycling: Sprint Team

Fencing

Weightlifting

Athletics 2: Summer Sports è un’applicazione disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Si acquista al prezzo di 2,29 euro.