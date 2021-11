ATOMSTACK A5, l’incisore laser in super sconto con codice a 138 euro

ATOMSTACK A5 è l’incisore laser per tutti, per un uso domestico. Adesso in forte sconto, si acquista ad appena 138 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, che abbatte il prezzo di listino di 78 euro. Clicca qui per acquistare.

E’ possibile utilizzarla in massima sicurezza, utilizzato la copertura protettiva per il laser che protegge perfettamente gli occhi, filtra la luce UV per il 97%. Il design della struttura dell’incisore è interamente in metallo e questo rende la macchina più solida, migliorandone la precisione. L’intera struttura è stata progettata per un assemblaggio rapido: appena vi arriva a casa, riuscirete a montarla in meno di mezz’ora.

Si tratta di una periferica pronta all’uso: l’incisione può essere eseguita senza regolare la messa a fuoco con il nuovo laser che può combinare contemporaneamente sia l’incisione, che il taglio. Peraltro, quando il laser si trova in uno stato anomalo per l’irradiazione statica continua si fermerà automaticamente per prevenire danni; allo stesso modo, quando la macchina viene colpita da una forza esterna, ad esempio qualcuno che volesse spostarla, il laser si fermerà per evitare pericoli.

La macchina è compatibile con vari software di incisione, come LaserGRBL, LightBurn, oltre ad essere compatibile con tutte le versioni di Windows, a partire da Windows XP, con incisioni a partire da file NC, BMP, JPG, PNG, DXF, e altri ancora.

La macchina consente incisioni di dimensioni fino a 41 x 40 centimetri, su diversi materiali, come legno, bambù, cartone, plastica, pelle, PCB, alluminio, e metalli. Permette tagli su cartone, tessuti, legno, materiale acrilico, e plastica sottile.

La macchina ha una dimensione totale di 57 x 60 x 27 centimetri, e ha un peso di circa 4 kg. Solitamente ATOMSTACK A5 ha un prezzo di listino pari a circa 216 euro, ma al momento si acquista a 138 euro grazie al codice sconto TFATA5, con spedizione gratis dai magazzini europei (consegna in 3-5 giorni).

