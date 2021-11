Microsoft e Sega uniscono le forze per Super Game

Sega ha stretto una collaborazione con Microsoft per utilizzare la piattaforma cloud Azure della multinazionale di Redmond e sviluppare «giochi globali su larga scala» nell’ambito del progetto Super Game.

L’editore aveva già anticipato qualche dettaglio lo scorso maggio durante un evento per gli investitori e all’epoca aveva affermato che la piattaforma sarebbe diventata disponibile durante il suo anno fiscale 2026. In questo ultimo annuncio, Sega ha affermato che il progetto il collaborazione con Microsoft è parte integrante della sua strategia a medio e lungo termine e vedrà la creazione di giochi con una componente online globale.

Questa proposta di alleanza rappresenta SEGA che guarda al futuro e, lavorando con Microsoft per anticipare tali tendenze mentre accelereranno ulteriormente in futuro, l’obiettivo è ottimizzare i processi di sviluppo e continuare a offrire esperienze di alta qualità ai giocatori che utilizzano le tecnologie cloud di Azure

Molte aziende, ricorda anche engadget, comprese Sony, dipendono da Microsoft per la loro infrastruttura cloud, in parte perché vogliono evitare di creare un backend online da zero.

Non vediamo l’ora di lavorare insieme mentre [SEGA ]esplora nuovi modi per creare esperienze di gioco uniche per il futuro utilizzando le tecnologie cloud di Microsoft. Insieme reinventeremo il modo in cui i giochi vengono costruiti, ospitati e gestiti, con l’obiettivo di aggiungere più valore ai giocatori

Ricordiamo che di recente SEGA ha abbandonato il mondo delle sale giochi, per via del COVID. Quello che è stato percepito come la fine di un’era per le sale giochi di SEGA, che sono sempre state una parte iconica del paesaggio giapponese.

Se, dunque, le sale gioco hanno rappresentato il passato per SEGA, la partnership con Microsoft rappresenta adesso il futuro, anche se a lungo termine. I primi risultati di questa collaborazione potrebbero vedersi tra parecchi anni. Nelle scorse ore Microsoft ha superato Apple diventando l’azienda più capitalizzata al mondo.