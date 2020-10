Attenti agli smartphone, il coronavirus può sopravvivere sugli schermi per 28 giorni

Secondo i ricercatori dell’agenzia scientifica nazionale australiana, il virus COVID-19 può rimanere attivo su superfici lisce come smartphone, superfici metalliche e carta moneta per molto più tempo del previsto. Hanno scoperto che può rimanere attivo fino a 28 giorni, anche se in un ambiente molto controllato. Nelle stesse condizioni, normalmente, rimane infettivo per soli 17 giorni, secondo lo studio.

Il team ha affermato che la ricerca dimostra che il coronavirus è “estremamente robusto” rispetto ad altri virus”. Questi risultati dimostrano che SARS-CoV-2 può rimanere infettivo per periodi di tempo significativamente più lunghi di quanto generalmente considerato possibile”, conclude lo studio.

Sebbene dimostri l’importanza della pulizia e della igenizzazione dei telefoni e di altre superfici, lo studio deve essere preso con le dovute cautele. È stato condotto, infatti, a una temperatura costante di 20 gradi e in condizioni di oscurità per negare gli effetti della luce UV, lontano dalle condizioni del mondo reale. L’esperimento inoltre non ha utilizzato mucosa fresca – normalmente presente con i virus sulle superfici – che contengono globuli bianchi e anticorpi.

Di recente, gli esperti hanno anche minimizzato il rischio di trasmissione del coronavirus dalle superfici. Secondo il centro per il controllo delle malattie ( CDC ), “la diffusione dalle superfici che tattili non è considerato un modo comune in cui il COVID-19 si diffonde”.

Piuttosto, i vettori più comuni sono le goccioline respiratorie prodotte dalla tosse o dagli starnuti. Nuove linee guida suggeriscono anche che può anche essere trasmessa per via aerea in “spazi poco ventilati e chiusi che spesso comportano attività che causano una respirazione più pesante, come il canto o l’esercizio fisico”.

