La fine di Beats è vicina: Apple rimuove la pagina dal sito web

Apple rimuove la pagina dei prodotti Beats dal proprio sito web, una modifica che arriva un giorno prima della presentazione Apple del 13 ottobre, evento senza dubbio dedicato ai nuovi iPhone 12, ma che ora sembra riserverà anche novità nel campo audio.

Apple ha rimosso la pagina dedicata agli accessori Beats non solo in USA ma anche in Italia, quindi presumibilmente si tratta di una modifica avvenuta su scala globale. Inserendo Beats nel campo di ricerca nel sito web Apple il primo e più importante risultato “Accessori Beats by Dr. Dre» mostra come risultato “Non troviamo la pagina che hai richiesto”, mentre più in basso sono presentati collegamenti alle vetrine dei singoli prodotti in vendita.

Si tratta allo stesso tempo di una cattiva notizia e di una buona notizia: cattiva senz’altro per il futuro del marchio Beats che la multinazionale di Cupertino potrebbe aver deciso di ridurre sensibilmente di importanza, se non addirittura di cancellarlo completamente, come anticipato già diversi mesi fa da Jon Prosser.

Ma se Apple rimuove la vetrina principale dei prodotti Beats sui propri siti web nel mondo, come segnala Apple Terminal con un post su Twitter, significa che sono in arrivo importanti novità in campo audio marchiate Apple. Una ottima notizia per chi attende da anni un nuovo HomePod più compatto ed economico, ma anche le prime cuffie con il marchio della Mela morsicata. Questo non è l’unico segnale che Apple sta preparando importanti novità audio in arrivo: la scorsa settimana Cupertino ha rimosso da tutti i suoi negozi online e fisici cuffie e speaker smart dei principali marchi audio.

Secondo alcuni leaker mentre Homepod mini è atteso presto in arrivo, le prime cuffie Apple AirPods Studio potrebbero slittare a novembre. In ogni caso tenendo presenti lo stop alle vendite dei prodotti audio concorrenti e anche la rimozione della pagina Beats, è sempre più probabile che questi due nuovi accessori vengano svelati nell’evento Apple del 13 ottobre a fianco degli iPhone 12.

