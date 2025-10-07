Facebook Twitter Youtube
Attenzione a questa mail, perdi soldi e dati personali se la apri: i trucchi per non farsi ingannare

Di Francesca Testa
Le truffe online sono una piaga ormai assai diffusa, ma è possibile difendersi se si presta attenzione a tutta una serie di dettagli. 

Ogni giorno milioni di utenti nel mondo potrebbero ricevere email di phishing, inviate da truffatori con unico comune denominatore: sottrarre dati personali, in modo da accedere ai conti di chi abbocca, e svuotarli. Queste mail hanno modalità molto simili di inganno. Di solito contengono messaggi che in apparenza sembrano essere inviate da enti noti come banche, Netflix, Amazon, INPS, Agenzia Entrate e molto altro ancora.

Nella mail, l’utente troverà un link che se cliccato, conduce a un sito web fake. La pagina sembra quella ufficiale, ma in verità è solo uno specchio per le allodole perché chiederà di inserire credenziali, come dati carta e password. Se si esegue l’intera procedura, si finisce per perdere denaro.

Per esempio, si potrebbe ricevere una mail che sembra di Netflix, ma non è così. Dicono che l’abbonamento è scaduto (cosa che in effetti l’utente può ritenere plausibile) e che ci sarà un prolungamento gratis.

A quel punto chiederanno di inserire i dati della carta per ottenere il suddetto finto prolungamento dell’abbonamento e cliccando si finisce su un sito uguale all’originale. I dati immessi vanno dritti nelle mani dei truffatori, e così si rischia che il pc sia infettato con un malware ruba dati.

Phishing, difendersi è possibile: annota questi trucchi

Uno dei dettagli che svelano che si tratta di una mail di phishing e che è evidente dalla mail è l’urgenza.

Finti pacchi regalo, esortazioni ad agire subito altrimenti ti bloccano il conto e cose simili, sono tutte caratteristiche di una mail di phishing. Verificare sempre se la mail proviene realmente dall’ente o azienda in questione. Controlla il link e scopri se l’indirizzo è quello reale. Fai un check di logo e grafica e non immettere per nessuna ragione i tuoi dati sensibili via mail o messaggi. Nessuna banca o azienda chiede PIN o password attraverso mail/SMS.

Non compiere nessuna azione, non fare click su alcun link e vai sul sito ufficiale, chiama il servizio clienti e verifica la veridicità o meno della cosa. Nel caso in cui tu abbia abboccato all’amo teso dai truffatori blocca immediatamente la carta, e denuncia la cosa alla Polizia Postale e alla banca, per farti rimborsare. Segnala la truffa ad AGCOM o Garante Privacy.

