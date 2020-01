Attivazioni smartphone in USA, il Natale è di Apple: iPhone nei primi nove posti

Larghe vendite di iPhone nella stagione natalizia: emerge dai dati raccolti dalla Flurry Analytics riguardante le attivazioni di nuovi smartphone negli Stati Uniti.

Dal rapporto si evince che in questa classifica, i primi nove posti sono dominati dagli iPhone. Il re degli smartphone regalati a Natale è iPhone 11 (6,16%), subito seguito dall’ottimo iPhone XR (5,27%) favorito sia dalle prestazioni che dal prezzo reso ancor più competitivo dal rilascio della nuova gamma di settembre.

Nel terzo gradino del podio c’è iPhone 7 con il 3,31% di attivazioni, subito seguito da iPhone 8 (3,10%). Al quinto posto della classifica c’è il più costoso dei nuovi telefoni Apple, iPhone 11 Pro nella versione Max con il 3,01% delle attivazioni, al quale seguono, nell’ordine, i modelli Plus di iPhone 8 (2,97%), iPhone 6 (2,95%) e iPhone 7 (2,35%). Chiude la sfilza di iPhone il modello X, in nona posizione con il 2,23% di attivazioni.

Complessivamente, tutti questi iPhone uniti agli iPad hanno costituito circa il 43% delle attivazioni di dispositivi mobili negli Stati Uniti durante queste ultime settimane, sintomo che i prodotti Apple sono stati uno dei regali più gettonati per Natale 2019.

Nonostante non compaia nelle prime dieci posizioni, Samsung è in realtà il secondo produttore che ha raccolto il maggior successo in questo periodo dell’anno negli USA, con una buona fetta di mercato (23,5%) ottenuta attraverso l’attivazione di una serie di dispositivi di fascia medio-bassa.

Come detto questa indagine di mercato riguarda solo smartphone e tablet. Non si fa infatti alcuna menzione su AirPods e Apple Watch, che secondo altre statistiche sembrerebbero aver costituito un’altra corposa scelta per quanto riguarda i regali da mettere sotto l’albero. Per un raffronto numerico bisogna attendere il 28 gennaio, giorno in cui Apple ufficializzerà i guadagni trimestrali: sebbene da anni non vengano più indicate le vendite unitarie sarà un buon metro per misurare l’andamento di mercato dei nuovi dispositivi della Mela in questo ultimo periodo dell’anno.