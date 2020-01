Google News, chiusi gli abbonamenti alle versioni digitali di giornali e riviste

Google News non offrirà più gli abbonamenti alle riviste. Stando a quanto riferisce il sito Android Police, il team News di Google ha inviato una mail agli utenti per spiegare loro che l’azienda ha deciso di sospendere gli abbonamenti e che verrà rimborsato l’intero importo dell’abbonamento.

Un portavoce di Big G ha confermato la novità al sito Engadget, spiegando che non sarà più possibile acquistare riviste ma sarà possibile avere accesso a vecchi numeri (in PDF e altri formati) dall’app Google News tramite la scheda Preferiti o Seguenti.

Google ha cominciato a offrire magazine digitali nel 2012 mediante il Play Store, insieme a film e programmi TV, con il lancio dell’app Play Magazines. Questa app è stata in seguito ribattezzata Play Edicola per dare maggiore risalto ai giornali e alla fine è stato unito tutto (inclusa l’app Notizie e Meteo) in Google News. Per leggere le riviste preferite ora bisogna scaricare le eventuali singole app dei vari editori. Sicuramente meno comodo ma fattibile. Muore ad ogni modo una comoda funzionalità che finora aveva consentito agli utenti di ritrovare sui dispositivi mobili l’esperienza di lettura di una rivista cartacea.