Attrezzatevi per lo smart working: web cam a partire da soli 8,28 euro

In questi giorni dove chiunque si attrezza per lo smart working non può mancare in casa una web cam, così da poter partecipare a videoconferenze, sia per lavoro, che per intrattenersi con amici e familiari. Oggi ve ne elenchiamo tre in offerta, a prezzi davvero convenienti, a partire da 8,28 euro.

Il primo modello propone un design minimale e moderno con sistema clip-on, quindi facile da installare sopra la cornice del monitor. Offre una risoluzione di immagine di 2592 x 1944 e propone un sensore da 5MP. L’interfaccia è USB 2.0, con funzione Plug and Play: sarà quindi necessario soltanto inserire la USB e aspettare che il PC installi i driver necessari per il funzionamento.

Tra le sue caratteristiche, la cam supporta l’auto focus, il bilanciamento del bianco automatico, così come offre il controllo dell’esposizione. E’ compatibile con Mac, Windows e perfino con Android TV. Ovviamente, gode di un microfono integrato in grado di captare suoni e voci entro 5 metri.

Costa 26,99 euro e si acquista da qui.

Il secondo modello che vi proponiamo è ancor più economico. Pende il nome di C3, anche questa non necessita di driver da installare, e offre un cavo USB di 1.5 metri di lunghezza. In questo caso la risoluzione offerta è di 1280×720, ed è in grado di scattare foto in formato Bmp e jpg. Anche in questo caso non manca il microfono integrato, e offre un sistema in grado di ottimizzare automaticamente il contrasto.

Si acquista a 16,89 euro direttamente da qui.

L’ultima delle proposte costa poco più di 8 euro, e si tratta di una soluzione utile a chiunque necessiti di allestire in economia una postazione d’urgenza per affrontare la quarantena senza rinunciare a vedere amici e parenti in video chiamata.

P3C7, questo il nome della web cam, consente di ruotare il sensore di 360 gradi, così da orientarlo al meglio, con una possibile inclinazione di 60 gradi. Interfaccia USB 2.0, plug and play, offre una risoluzione di 640 x 480 pixel.

Costa 8,28 euro e si acquista su eBay a questo indirizzo.

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.