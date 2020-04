Porsche, un sistema di infotainment con CarPlay per le vecchie vetture

Porsche fornisce di serie con vari modelli di auto “Porsche Connect Plus”: sistema navigazione online, radio FM, Apple CarPlay, modulo telefono 4G/LTE e accesso wireless a Internet. La casa automobilistica ha predisposto una soluzione denominata “Porsche Classic Communication Management”, sistema che offre supporto a standard DAB+, CarPlay e Bluetooth, tutto nel classico telaio DIN con design abbinato agli interni delle vetture classiche del marchio.

Il sito Pistonheads riporta del sistema che offre display da 3,5″ touchscreen, due manopole rotanti e sei pulsanti; sembra un vecchio stereo ma le funzionalità sono moderne. È presente anche la connettività USB, input aux e uno slot SD. Il prezzo è di 1439,89 euro e il sistema è utilizzabile dalle vecchissime 911 fino alle più recenti 993. Porsche ha fatto sapere anche che è possibile l’uso nei modelli con motore centrale o anteriore, lasciando immaginare lo sfruttamento nele autovetture on schema transaxle come le 924, 944, 968 e 928.

Porsche spiega che i nuovi sistemi Porsche Classic Communication Management PCCM e PCCM Plus sono disponibili in due versioni: con display da 3,5 pollici e vano radio più piccolo per i modelli classici, e con display da 7″ per tutti i modelli 996 e 986. Entrambi i sistemi sono dotati anche delle funzionalità DAB+ e Apple CarPlay. Il PCCM Plus offre, inoltre, Google Android Auto.

I sistemi PCCM e PCCM Plus sono adatti a tutte le vetture classiche Porsche dotate di vano DIN-1 o DIN-2; in particolare, il PCCM, come accennato, è idoneo per tutte le 911, dal modello F al modello 993, e per le vetture Transaxle. Il PCCM Plus è idoneo per le vetture 911 modello 996 e per le Boxster modello 986. Sono idonei, quindi, per tutte le vetture di serie servite in assistenza da Porsche Classic, a eccezione della Porsche 356 e della Carrera GT. Entrambi i sistemi possono essere integrati nel cruscotto. Rispetto ai dispositivi del passato, sono presenti tutte le moderne funzioni che si richiedono a questi sistemi: punti di interesse (POI), navigatore (2D e 3D) e anche il Traffic Message Channel (TMC), che informa su eventuali problemi di traffico tramite notifiche separate, DAB+ per la ricezione radio digitale.

PCCM e PCCM Plus vantano un MediaBox esterno che costituisce l’interfaccia per iPhone, USB e AUX. È disponibile anche la funzione telefono, incluso il trasferimento della rubrica tramite Bluetooth. I sistemi audio, disponibili di fabbrica, possono ovviamente essere integrati senza problemi. Sia le sorgenti audio esterne sia il telefono possono essere controllati tramite il display touch. Entrambi i sistemi presentano anche un microfono interno e uno esterno.

