Con DAW Soundstation si crea musica online, collaborando in tempo (quasi) reale

I musicisti che fanno musica da casa ora hanno un’alternativa davvero intrigante: Soundstation ha di recente aggiornato la propria piattaforma DAW con una funzione collaborativa che va davvero in profondità.

Si chiama Collab Live e, come suggerisce il nome stesso, permette a più persone di lavorare su uno stesso progetto sfruttando la connessione a Internet per gestire il tutto in tempo reale. Per chi conosce il sistema offerto da Google Docs per la produttività office e la collaborazione a distanza, è un po’ la stessa cosa, ma in ambito musicale: chiunque può cioè apportare una modifica che viene registrata istantaneamente sui server e aggiornata automaticamente da tutti gli utenti che sono connessi allo stesso file di lavoro.

Non c’è limite nel numero di partecipanti coinvolti allo stesso progetto ed è possibile persino seguirne il movimento del cursore all’interno dell’interfaccia. Ora è chiaro che la DAW online di Soundstation non è performante quanto quelle offline della concorrenza: tra i limiti più grandi c’è ad esempio l’impossibilità di utilizzare plug-in.

Tuttavia è integrata una gamma abbastanza ampia di strumenti e c’è perfino il supporto a tracce audio e MIDI, quindi per chi cerca un qualcosa che gli consenta di registrare una canzone da remoto insieme agli altri membri della stessa band, Soundstation con la nuova funzione Collab Live può essere una valida alternativa.

La nuova funzione è già disponibile in versione Open Beta. Con un account gratuito di Soundstation è possibile collaborare a un solo progetto online alla volta, mentre con abbonamenti mensili a partire da 2 sterline, circa 2,30 euro è possibile sbloccare questo limite per accedere a un numero maggiore di funzionalità offerte da DAW.

A proposito: DAW è l’acronimo di Digital Audio Workstation e sta a indicare un sistema elettronico progettato per la registrazione, il montaggio e la riproduzione dell’audio digitale. Una caratteristica fondamentale delle DAW è la capacità di manipolare liberamente i suoni, allo stesso modo di un programma di videoscrittura che modifica le parole. Se volete saperne di più, potete dare uno sguardo alla sezione audio del nostro sito: visto il periodo di quarantena abbiamo già elencato i migliori software collaborativi per fare musica, che potete scoprire leggendo questo articolo.